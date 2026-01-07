La situación física de Cavani condiciona la pretemporada de Boca: aún se entrena diferenciado

cavani 1

La paciencia de los hinchas, sin embargo, comienza a ponerse a prueba. La expectativa por verlo en plenitud y siendo decisivo contrasta con un presente marcado por las molestias físicas y la falta de continuidad. Aun así, el propio Cavani dejó en claro que su ilusión sigue intacta y que su objetivo es hacer historia en el club.

Con la temporada por delante y un calendario exigente, Boca sabe que deberá gestionar con cuidado a su delantero estrella. La gran incógnita es si esta rutina diferenciada le permitirá finalmente dejar atrás las lesiones y sostenerse competitivo o si se convertirá en un obstáculo permanente para su rendimiento dentro del campo.