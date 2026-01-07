Centurión habló sin filtros tras su salida de Bolivia: contó que estuvo cerca de volver a Boca
El delantero recordó su chance frustrada de regresar al Xeneize, confesó los golpes más duros de su vida y aseguró que quiere volver al fútbol argentino, incluso en el Ascenso.
Ricardo Centurión volvió a escena con un testimonio profundo y cargado de autocrítica luego de quedar desvinculado de Oriente Petrolero. A los 33 años, el atacante decidió romper el silencio y repasar distintos momentos que considera determinantes en su carrera, desde una posibilidad concreta de regresar a Boca cuando vestía la camiseta de Vélez hasta las situaciones personales que influyeron de manera directa en su recorrido profesional.
En una entrevista radial, el ex Boca y Racing valoró su experiencia reciente en Bolivia, a la que definió como una etapa bisagra. “No lo dudé porque sentía que era el momento otra vez de trabajar. Uno cuando ya tiene un hijo ya piensa totalmente diferente. Fue una prueba que la superé. En las estadísticas me fue bien, hice varios goles y no cometí ningún error. Así que bueno, en ese sentido estoy muy contento”, expresó, destacando que ese paso le permitió reencontrarse con el fútbol y con una versión más madura de sí mismo.
Centurión dejó en claro que su objetivo inmediato es volver a jugar en Argentina, principalmente por una cuestión familiar. “Tuve un periodo malo en mi vida. Ahora estoy contento y orgulloso de poder seguir jugando a la pelota y seguir dándole alegría a la gente que, la verdad, yo salgo a la calle y cada dos personas me paran, me piden una foto y me dicen ‘no, vos sos un crack, cómo jugabas’", contó.
Y agregó: "Y esas cosas quiero seguirlas alimentando para también mirar a los ojos a mi hija y que sienta que tiene un padre que juega al fútbol”, afirmó. En esa línea, no descartó ningún destino: “A mí no se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago”.
Al hablar de su evolución personal, reconoció que el paso del tiempo lo llevó a replantearse muchas actitudes. “A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte después de los 30 años y empecé a pensar cosas diferentes. Así, cuando, ponéle, me hablaba gente y me decía algo, y uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la verdad es que es así, como la gente que te quiere te dice ‘van a pasar los años y te vas a dar cuenta’. La verdad es que hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo”.
El futbolista también reafirmó su vínculo emocional con Boca. “Yo soy bostero, pero mal”, lanzó, antes de recordar su relación con Juan Román Riquelme y las charlas que mantenían. Incluso reveló uno de los episodios que más lo marcaron: “La otra, fue que cuando yo estoy en Vélez, me llamó el Chelo Delgado para ir a Boca. Yo estaba en mi casa y le digo: ‘Yo me voy caminando’”. Según contó, decidió priorizar a su representante y la negociación no avanzó, algo que hoy considera un error determinante.
Finalmente, enumeró los tres dolores que asegura lo acompañarán para siempre. “Uno, que no entré al Mundial de Rusia, que estaba casi prácticamente adentro”. El segundo, la chance perdida de volver al Xeneize. Y el tercero, el más íntimo: la muerte de su pareja Melody Pasini en 2020. “La tercera no es futbolísticamente, la tercera es de la vida”, sentenció, cerrando un testimonio tan crudo como sincero.
