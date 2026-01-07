Centurión habló sin filtros tras su salida de Bolivia: contó que estuvo cerca de volver a Boca

ricardo centurion.jpg

El futbolista también reafirmó su vínculo emocional con Boca. “Yo soy bostero, pero mal”, lanzó, antes de recordar su relación con Juan Román Riquelme y las charlas que mantenían. Incluso reveló uno de los episodios que más lo marcaron: “La otra, fue que cuando yo estoy en Vélez, me llamó el Chelo Delgado para ir a Boca. Yo estaba en mi casa y le digo: ‘Yo me voy caminando’”. Según contó, decidió priorizar a su representante y la negociación no avanzó, algo que hoy considera un error determinante.

Finalmente, enumeró los tres dolores que asegura lo acompañarán para siempre. “Uno, que no entré al Mundial de Rusia, que estaba casi prácticamente adentro”. El segundo, la chance perdida de volver al Xeneize. Y el tercero, el más íntimo: la muerte de su pareja Melody Pasini en 2020. “La tercera no es futbolísticamente, la tercera es de la vida”, sentenció, cerrando un testimonio tan crudo como sincero.