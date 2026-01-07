Se confirmó la salida de Luis Advíncula de Boca: ya definió su próximo destino

advincula 1

El periodista Luciano Cofano confirmó que la rescisión se acordó en buenos términos y que el futbolista continuará su carrera en Alianza Lima, donde ya está todo listo para su incorporación. Desde otros medios también remarcaron que la dirigencia aceptó la decisión sin trabas, entendiendo el contexto personal que atravesaba el jugador.

Con su salida, el panorama en el lateral derecho de Boca se reconfigura. Juan Barinaga se afianza como titular y Lucas Blondel, que podía salir a préstamo, ahora se perfila para quedarse y competir por un lugar. Así, se cierra un ciclo importante para Advíncula en el club, marcado por compromiso, momentos de alto nivel y una despedida acordada que deja buenos recuerdos en Brandsen 805.