Se confirmó la salida de Luis Advíncula de Boca: ya definió su próximo destino
El lateral peruano rescindirá su contrato de común acuerdo tras cuatro años y medio en el club, marcado por títulos y altibajos deportivos.
La etapa de Luis Advíncula en Boca llegó a su fin de manera inesperada. En las últimas horas se confirmó que el lateral derecho rescindirá su contrato con el club, pese a que su vínculo estaba vigente hasta diciembre de 2026. La decisión fue consensuada entre el futbolista y la dirigencia, y responde a una combinación de factores deportivos y personales que aceleraron su salida en plena pretemporada.
Advíncula, de 35 años, venía evaluando su futuro desde hacía tiempo. Si bien nunca ocultó su deseo de regresar al fútbol peruano en algún momento de su carrera, el desenlace se produjo de forma más rápida de lo que muchos imaginaban. Según se supo, el defensor ya tiene todo acordado para continuar su carrera en Alianza Lima, club con el que cerró un contrato que le permitió dar el paso definitivo.
Desde el entorno del jugador señalaron que la cuestión económica dejó de ser un obstáculo, ya que en negociaciones anteriores existía una brecha importante entre lo que ofrecía Boca y las propuestas desde Perú. En esta oportunidad, esa diferencia se redujo y, sumado a un motivo personal de peso, terminó inclinando la balanza hacia la salida anticipada del Xeneize.
Fin de ciclo para Luis Advíncula en Boca: sus números
En lo estrictamente futbolístico, el último año de Advíncula estuvo lejos de su mejor versión. Tras haber sido una pieza clave en la temporada 2023, especialmente en el recorrido de Boca hasta la final de la Copa Libertadores, su rendimiento fue decayendo. En 2025 perdió protagonismo y terminó relegado en la consideración del cuerpo técnico, cediendo el puesto de titular a Juan Barinaga.
A lo largo de su ciclo en Boca, Advíncula disputó 169 partidos oficiales, convirtió 6 goles y levantó 4 títulos. Su imagen quedó asociada a la entrega y al sacrificio, con actuaciones recordadas en partidos decisivos, incluido el tanto que devolvió la ilusión en la final continental ante Fluminense. Ese recorrido le permitió ganarse el cariño del hincha y dejar una huella valorada dentro del club.
El periodista Luciano Cofano confirmó que la rescisión se acordó en buenos términos y que el futbolista continuará su carrera en Alianza Lima, donde ya está todo listo para su incorporación. Desde otros medios también remarcaron que la dirigencia aceptó la decisión sin trabas, entendiendo el contexto personal que atravesaba el jugador.
Con su salida, el panorama en el lateral derecho de Boca se reconfigura. Juan Barinaga se afianza como titular y Lucas Blondel, que podía salir a préstamo, ahora se perfila para quedarse y competir por un lugar. Así, se cierra un ciclo importante para Advíncula en el club, marcado por compromiso, momentos de alto nivel y una despedida acordada que deja buenos recuerdos en Brandsen 805.
