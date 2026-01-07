Nacional se bajó del amistoso y Boca ya cerró otro partido en San Nicolás
El equipo uruguayo canceló el amistoso con Boca y Olimpia será el nuevo rival del Xeneize el 18 de enero en San Nicolás, según confirmó Ricardo Vairo.
Boca ya tiene definido el inicio de su actividad en este 2026, aunque con un cambio inesperado. El Xeneize comenzará la pretemporada con un amistoso ante Millonarios, que se disputará el miércoles 14 de enero en La Bombonera, pero no enfrentará a Nacional como estaba previsto.
El encuentro ante el conjunto uruguayo, programado para el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, quedó definitivamente cancelado por decisión del Bolso. La noticia fue confirmada por su presidente, Ricardo Vairo, y rápidamente obligó a reorganizar el calendario.
Los motivos de Nacional para bajarse del amistoso
Ricardo Vairo explicó que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones deportivas. En diálogo con El Espectador Deportes, señaló que el cuerpo técnico priorizó un plan de trabajo más reducido y con menos partidos de preparación.
“A veces, los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada sin jugar partidos. Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos”, remarcó el dirigente.
Según detalló, la aparición de la Copa de la Liga AUF y la cercanía entre compromisos terminaron siendo determinantes para que Jadson Viera optara por no sumar amistosos y enfocarse en entrenamientos internos.
Olimpia será el nuevo rival de Boca en la pretemporada
Tras la baja de Nacional, se confirmó que Olimpia ocupará su lugar y enfrentará a Boca respetando la sede y la fecha originales. El duelo ante el Decano paraguayo se jugará el domingo 18 de enero en San Nicolás. Mientras tanto, el Xeneize continúa con su planificación de cara al debut oficial en el Torneo Apertura, que será el domingo 25 de enero frente a Deportivo Riestra en La Bombonera, ya con la mira puesta en comenzar el año con el pie derecho.
