Nacional se bajó del amistoso y Boca ya cerró otro partido en San Nicolás

ATENCIÓN: Nacional NO jugará ante Boca Juniors en este verano como se venía manejando. Tampoco jugará la Serie Río de la Plata. Lo confirma Ricardo Vairo en @DSportsUY.



Jugará la Copa de la Liga AUF, amistosos puertas adentro y se trabaja en concretar un partido en la ciudad… pic.twitter.com/9sQHXuvvni — Darío Alberti (@DarioAlberti) January 7, 2026

Olimpia será el nuevo rival de Boca en la pretemporada

Tras la baja de Nacional, se confirmó que Olimpia ocupará su lugar y enfrentará a Boca respetando la sede y la fecha originales. El duelo ante el Decano paraguayo se jugará el domingo 18 de enero en San Nicolás. Mientras tanto, el Xeneize continúa con su planificación de cara al debut oficial en el Torneo Apertura, que será el domingo 25 de enero frente a Deportivo Riestra en La Bombonera, ya con la mira puesta en comenzar el año con el pie derecho.