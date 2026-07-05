El nuevo gesto de amor de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que desarma cualquier rumor: "Juntos de nuevo"

Lo que hace particularmente significativo este posteo es que Antonela eligió justo este momento para compartir su "Juntos de nuevo", cuando el eco del mensaje a Sofi Martínez todavía resuena en los medios y las redes sociales. La rosarina, que suele ser reservada con su vida íntima, parece haber encontrado en este Mundial un escenario perfecto para mostrar, sin necesidad de declaraciones extensas, que su familia es el pilar fundamental del capitán argentino. Las imágenes, cargadas de naturalidad y complicidad, contrastan con los años de especulaciones y operaciones de prensa que intentaron sembrar cizaña en el vínculo de la pareja más famosa del fútbol argentino. Con cada like y cada comentario de sus seguidores, Antonela no solo celebra el triunfo deportivo, sino que también cosecha un respaldo popular que desmorona cualquier intento de poner en duda la solidez de su matrimonio.