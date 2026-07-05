El nuevo gesto de amor de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que desarma cualquier rumor: "Juntos de nuevo"
La rosarina mostró que su familia es el pilar fundamental del capitán argentino.
La publicación de Antonela Roccuzzo en Instagram no tardó en viralizarse. Este domingo, tras el triunfo agónico de la Selección Argentina sobre Cabo Verde, la rosarina subió una serie de fotos junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y el propio Leo, con un mensaje que no pasó desapercibido: "Te amamos, @leomessi. Juntos de nuevo".
El posteo llega apenas horas después de que se conociera el mensaje privado que Antonela le envió a la periodista Sofi Martínez, donde le transmitía tranquilidad y calificaba de "absurdo" el ruido que durante años se armó en torno a su vínculo con Lionel Messi. La esposa del capitán aprovechó para lanzar una crítica al machismo en el periodismo deportivo. Ahora, con este nuevo gesto público desde las redes, Roccuzzo refuerza la idea de unidad familiar y respaldo incondicional al 10, justo en el momento más importante del año para el fútbol argentino.
Las fotos, que ya acumulan cientos de miles de "me gusta", muestran a una Antonela sonriente, abrazada a sus hijos y celebrando el pase a la próxima ronda. La publicación no es un detalle menor: ocurre en el contexto de un Mundial donde la familia Messi-Roccuzzo se ha convertido en un símbolo de apoyo constante. Con su posteo, Antonela no solo festeja el triunfo, sino que también envía un mensaje claro: más allá de los rumores y las especulaciones, ella y su familia están "juntos de nuevo", firmes y unidos en el camino hacia la defensa del título.
Lo que hace particularmente significativo este posteo es que Antonela eligió justo este momento para compartir su "Juntos de nuevo", cuando el eco del mensaje a Sofi Martínez todavía resuena en los medios y las redes sociales. La rosarina, que suele ser reservada con su vida íntima, parece haber encontrado en este Mundial un escenario perfecto para mostrar, sin necesidad de declaraciones extensas, que su familia es el pilar fundamental del capitán argentino. Las imágenes, cargadas de naturalidad y complicidad, contrastan con los años de especulaciones y operaciones de prensa que intentaron sembrar cizaña en el vínculo de la pareja más famosa del fútbol argentino. Con cada like y cada comentario de sus seguidores, Antonela no solo celebra el triunfo deportivo, sino que también cosecha un respaldo popular que desmorona cualquier intento de poner en duda la solidez de su matrimonio.
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