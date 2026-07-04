El mensaje de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina que se volvió viral

Además de las imágenes del partido, la publicación incluyó postales del estadio y del look elegido por Roccuzzo, quien lució la camiseta alternativa de la Selección Argentina, reafirmando una costumbre que mantiene desde hace tiempo cada vez que acompaña al equipo.

Qué dijo Lionel Messi tras el ajustado resultado contra Cabo Verde

Después del encuentro, Lionel Messi también dejó su análisis sobre el rendimiento del seleccionado. Aunque celebró el pase a la siguiente ronda, reconoció que el equipo tuvo dificultades para sostener el control del partido y valoró la complejidad del rival.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, expresó el capitán, dejando en evidencia el análisis interno del plantel pese a la celebración final.