El mensaje de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina que se volvió viral
Argentina avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde y Antonela Roccuzzo celebró en redes con un mensaje para Messi y la Scaloneta.
Antonela Roccuzzo volvió a acompañar a Lionel Messi desde las tribunas en una noche cargada de emociones. Junto a Thiago, Mateo y Ciro, la rosarina siguió de cerca el ajustado triunfo de la Selección Argentina sobre Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, resultado que le permitió al equipo avanzar a los octavos del Mundial 2026.
Finalizado el encuentro, la empresaria recurrió una vez más a sus redes sociales para compartir imágenes de la jornada y enviar un mensaje de apoyo tanto a su esposo como al resto del plantel. Como ya es habitual después de cada presentación de la Albiceleste, publicó un carrusel de fotos acompañado por la frase: “Vamos Argentina”.
El compromiso estuvo lejos de ser sencillo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador y parecía encaminar una victoria sin sobresaltos, pero Cabo Verde reaccionó rápidamente y consiguió el empate, obligando a la Selección a disputar por primera vez un tiempo suplementario en esta Copa del Mundo.
Durante el alargue, Argentina volvió a adelantarse en el resultado, aunque el seleccionado africano respondió otra vez para igualar el marcador y tener las mismas chances de pasar a octavos. Cuando todo indicaba que la clasificación se definiría desde el punto del penal, apareció el gol decisivo que selló el 3-2 y desató el festejo argentino.
Mientras el partido mantenía en vilo a los hinchas, Antonela y sus hijos siguieron cada jugada con evidente nerviosismo. Las fotografías que luego compartió en Instagram muestran las distintas emociones que atravesó la familia de Messi a lo largo de la noche: desde la tensión durante el desarrollo del juego hasta la alegría tras el pitazo final.
Además de las imágenes del partido, la publicación incluyó postales del estadio y del look elegido por Roccuzzo, quien lució la camiseta alternativa de la Selección Argentina, reafirmando una costumbre que mantiene desde hace tiempo cada vez que acompaña al equipo.
Qué dijo Lionel Messi tras el ajustado resultado contra Cabo Verde
Después del encuentro, Lionel Messi también dejó su análisis sobre el rendimiento del seleccionado. Aunque celebró el pase a la siguiente ronda, reconoció que el equipo tuvo dificultades para sostener el control del partido y valoró la complejidad del rival.
“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, expresó el capitán, dejando en evidencia el análisis interno del plantel pese a la celebración final.
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