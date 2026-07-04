La emoción de Vozinha tras enfrentar a Lionel Messi: "Significa mucho para mí"
El arquero revelación de Cabo Verde no dudó en referirse a uno de sus sueños cumplidos: medirse en un Mundial ante el gran Messi.
El infartante encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde dio qué hablar: los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron de más, pero vencieron y avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026. Lo cierto es que uno de los mejores momentos del duelo fue el saludo entre Lionel Messi y Vozinha, el arquero revelación del conjunto africano.
Ya en la previa del duelo, el portero de Cabo Verde había anticipado su admiración por el astro mundial, por lo que, al finalizar el partido, no dudó en ir a saludarlo y pedirle su camiseta: "Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti.' Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí", comenzó revelando.
Y añadió: "Le di las gracias y respondí: 'Gracias, Leo. Tú eres el mejor.' Luego le pedí su camiseta del partido, él sonrió y dijo: 'Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios.' Momentos como este los recordaré toda la vida", expresó emocionado post-partido.
Cuándo y a qué hora juega la Selección de Messi ante Egipto por los octavos
El sufrimiento quedó atrás y el objetivo está cumplido. Luego de sellar una trabajada y agónica clasificación en los 16avos de final en Miami, la Selección Argentina ya conoce a su próximo rival y tiene el panorama completamente definido para su siguiente gran desafío en la defensa del título de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El combinado conducido por Lionel Scaloni se verá las caras ante Egipto, seleccionado que dio el golpe en su llave al eliminar a Australia por la vía de los penales. Se trata de uno de los cruces de octavos de final del certamen, en busca de avanzar a cuartos de final, donde el rival saldrá del vencedor entre Suiza y el ganador de Colombia vs. Ghana.
Todos los detalles del partido de la Selección Argentina ante Egipto
El encuentro correspondiente a los octavos de final ya fue programado de manera oficial por la organización: se disputará el próximo martes 7 de julio a partir de las 13:00 horas (horario oficial de la Argentina).
Para este cruce de eliminación directa, la delegación nacional deberá armar las valijas y mudarse de estado, ya que el partido tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (identificado organizativamente como el Atlanta Stadium).
El ganador de esta trascendental llave se meterá entre los ocho mejores del planeta y esperará en cuartos de final por el vencedor del choque entre Suiza y el equipo que prevalezca del duelo Colombia-Ghana.
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