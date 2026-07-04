La emoción de Vozinha tras enfrentar a Lionel Messi: "Significa mucho para mí"

Lionel Messi, líder indiscutido de Argentina | Salah, figura de Egipto

Todos los detalles del partido de la Selección Argentina ante Egipto

El encuentro correspondiente a los octavos de final ya fue programado de manera oficial por la organización: se disputará el próximo martes 7 de julio a partir de las 13:00 horas (horario oficial de la Argentina).

Para este cruce de eliminación directa, la delegación nacional deberá armar las valijas y mudarse de estado, ya que el partido tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (identificado organizativamente como el Atlanta Stadium).

El ganador de esta trascendental llave se meterá entre los ocho mejores del planeta y esperará en cuartos de final por el vencedor del choque entre Suiza y el equipo que prevalezca del duelo Colombia-Ghana.