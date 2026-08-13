Lanús e Independiente finalmente jugarán sin visitantes: qué pasó y por qué cambiaron de decisión

La eliminación también aumentó la presión sobre la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti y sobre el plantel. En ese escenario, desde la conducción del club habrían considerado que movilizar a miles de simpatizantes hacia Lanús podía representar un riesgo innecesario. La preocupación no estuvo relacionada con una prohibición de los organismos de seguridad. Por el contrario, APreViDe había evaluado que el operativo podía realizarse con normalidad. El cambio habría surgido directamente desde Independiente ante el temor de que la situación pudiera derivar en incidentes.