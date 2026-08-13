Los candidatos a reemplazar a Quinteros en Independiente: los nombres que aparecen
Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa son las principales alternativas que analiza hoy la dirigencia del Rojo tras la salida del entrenador.
Independiente ya comenzó a transitar la etapa posterior a Gustavo Quinteros y, mientras Hugo Tocalli se hará cargo del próximo entrenamiento, la dirigencia empezó a analizar quién será el encargado de conducir al equipo en lo que resta de la temporada. Por estas horas, Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa son los dos nombres que aparecen como principales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador del Rojo.
La búsqueda recién comienza y todavía no existe una decisión tomada. La dirigencia debe definir si apuesta por un entrenador con pasado en la institución, que conozca el mundo Independiente y pueda asumir rápidamente, o si busca un perfil diferente para intentar darle una nueva identidad al equipo después de un ciclo que terminó abruptamente.
La salida de Quinteros se produjo después del golpe sufrido ante Atlético Tucumán: perdió 4-0 en los octavos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado de una competencia en la que tenía expectativas de avanzar. El resultado, sumado al desgaste que se había producido entre el entrenador y la dirigencia, terminó acelerando la decisión.
Omar De Felippe, un candidato con historia en Independiente
Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Omar De Felippe. El entrenador ya conoce lo que significa dirigir a la institución de Avellaneda y tiene un vínculo particularmente importante con la institución: fue quien comandó al equipo durante la temporada 2013-14 y consiguió el ascenso a Primera División después del histórico descenso del club.
Aquella etapa quedó marcada por la presión y la necesidad de devolverlo rápidamente a la máxima categoría. De Felippe asumió el desafío y consiguió cumplir el objetivo, por lo que su nombre aparece nuevamente como una alternativa en un momento en el que el club necesita recuperar estabilidad. Actualmente, se encuentra sin club, una condición que facilita una eventual negociación.
Su pasado, además, es un elemento que puede jugar a favor en una búsqueda que apunta a encontrar un técnico que pueda asumir sin un período prolongado de adaptación. Su perfil también está asociado a la capacidad de afrontar contextos de presión. En su carrera logró ascensos y títulos, y recientemente tuvo otro logro importante al conquistar la Copa Argentina 2024 con Central Córdoba de Santiago del Estero.
Rubén Darío Insúa, otra opción con pasado en el club
El otro nombre que aparece hoy en la primera línea es Rubén Darío Insúa. El Gallego también tiene una relación particular con Independiente, aunque en su caso se produjo principalmente como futbolista.
Insúa vistió la camiseta del Rojo entre 1988 y 1990 y formó parte del plantel que se consagró campeón del torneo de Primera División 1988-89. Esa identificación con el club es uno de los elementos que puede ser considerados por la dirigencia a la hora de evaluar su candidatura.
Como entrenador, Insúa construyó una extensa trayectoria tanto en Argentina como en el exterior. Su principal título internacional llegó con San Lorenzo, cuando conquistó la Copa Sudamericana 2002. También fue campeón de Ecuador con Barcelona y obtuvo otro campeonato con Deportivo Quito.
Quedó libre después de su salida de Barracas Central en 2026 y ya había sido mencionado anteriormente como posible candidato para dirigir a Independiente. Ahora, tras la salida de Quinteros, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas concretas.
Los técnicos que ya dirigieron a Independiente y están libres
Más allá de De Felippe e Insúa, existen otros entrenadores que podrían aparecer como alternativas si la dirigencia decide ampliar la búsqueda. Entre los técnicos libres con pasado en Independiente se encuentran Carlos Tevez, Sebastián Beccacece y Claudio Vivas.
Tevez conoce especialmente bien la institución porque dirigió al Rojo recientemente y tuvo una etapa de más de 30 partidos al frente del equipo. Su eventual regreso implicaría apostar nuevamente por un entrenador que ya conoce el plantel y el funcionamiento interno del club.
Beccacece, por su parte, también tuvo un paso por Independiente y dejó una imagen marcada por su propuesta futbolística. Vivas completa ese grupo de entrenadores que ya estuvieron al frente del conjunto de Avellaneda.
Los entrenadores libres que podrían aparecer en la lista
La lista de posibilidades también puede ampliarse considerablemente si Independiente decide buscar un técnico sin pasado en el club. Entre los nombres disponibles aparecen Marcelo Bielsa, Ramón Díaz, Javier Mascherano, Ricardo Gareca, Kily González, Mariano Soso y la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.
Se trata de perfiles muy diferentes entre sí. La dirigencia recién comienza a definir el nuevo proyecto y todavía no está claro si el elegido será uno de ellos o si aparecerá una candidatura inesperada. Por ahora, Tocalli se encargará de la transición y en Independiente comienza una nueva búsqueda.
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