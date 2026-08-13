Los candidatos a reemplazar a Quinteros en Independiente: los nombres que aparecen

Su pasado, además, es un elemento que puede jugar a favor en una búsqueda que apunta a encontrar un técnico que pueda asumir sin un período prolongado de adaptación. Su perfil también está asociado a la capacidad de afrontar contextos de presión. En su carrera logró ascensos y títulos, y recientemente tuvo otro logro importante al conquistar la Copa Argentina 2024 con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Rubén Darío Insúa, otra opción con pasado en el club

El otro nombre que aparece hoy en la primera línea es Rubén Darío Insúa. El Gallego también tiene una relación particular con Independiente, aunque en su caso se produjo principalmente como futbolista.

Insúa vistió la camiseta del Rojo entre 1988 y 1990 y formó parte del plantel que se consagró campeón del torneo de Primera División 1988-89. Esa identificación con el club es uno de los elementos que puede ser considerados por la dirigencia a la hora de evaluar su candidatura.

Como entrenador, Insúa construyó una extensa trayectoria tanto en Argentina como en el exterior. Su principal título internacional llegó con San Lorenzo, cuando conquistó la Copa Sudamericana 2002. También fue campeón de Ecuador con Barcelona y obtuvo otro campeonato con Deportivo Quito.

Quedó libre después de su salida de Barracas Central en 2026 y ya había sido mencionado anteriormente como posible candidato para dirigir a Independiente. Ahora, tras la salida de Quinteros, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas concretas.

Los técnicos que ya dirigieron a Independiente y están libres

Más allá de De Felippe e Insúa, existen otros entrenadores que podrían aparecer como alternativas si la dirigencia decide ampliar la búsqueda. Entre los técnicos libres con pasado en Independiente se encuentran Carlos Tevez, Sebastián Beccacece y Claudio Vivas.

Tevez conoce especialmente bien la institución porque dirigió al Rojo recientemente y tuvo una etapa de más de 30 partidos al frente del equipo. Su eventual regreso implicaría apostar nuevamente por un entrenador que ya conoce el plantel y el funcionamiento interno del club.

Beccacece, por su parte, también tuvo un paso por Independiente y dejó una imagen marcada por su propuesta futbolística. Vivas completa ese grupo de entrenadores que ya estuvieron al frente del conjunto de Avellaneda.

Los entrenadores libres que podrían aparecer en la lista

La lista de posibilidades también puede ampliarse considerablemente si Independiente decide buscar un técnico sin pasado en el club. Entre los nombres disponibles aparecen Marcelo Bielsa, Ramón Díaz, Javier Mascherano, Ricardo Gareca, Kily González, Mariano Soso y la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Se trata de perfiles muy diferentes entre sí. La dirigencia recién comienza a definir el nuevo proyecto y todavía no está claro si el elegido será uno de ellos o si aparecerá una candidatura inesperada. Por ahora, Tocalli se encargará de la transición y en Independiente comienza una nueva búsqueda.