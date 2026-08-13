Rosario Central vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: resultado en vivo
Con Di María como principal figura, el “Canalla” vuelve a disputar esta instancia después de una década. Juega este jueves, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito. Los detalles en la nota.
Rosario Central y Corinthians se cruzan este jueves, desde las 21.30, en el estadio Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro será televisado por Fox Sports y Telefe y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que su compatriota Christian Ferreyra estará en el VAR.
El duelo aparece como uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, no solo por la jerarquía de ambos equipos, sino también por el antecedente que protagonizaron en la misma instancia de la Libertadores 2000. En aquella serie, Central ganó 3-2 en Rosario, el "Timão" se impuso por el mismo resultado en Brasil y luego avanzó por penales.
Para el conjunto rosarino, además, se trata de un regreso especial a los octavos de final, instancia que vuelve a disputar después de 10 años, ya que su última participación había sido en 2016, de la mano del hoy entrenador de River, Eduardo Coudet. Central llega después de terminar segundo e invicto en el Grupo H, con 13 puntos y apenas un gol recibido en seis partidos.
Por su parte, Corinthians terminó primero en el Grupo E, con 11 unidades, y también consiguió la clasificación directa a los octavos de final. Los de Fernando Diniz tendrán la ventaja de definir la serie como local, ya que la revancha se disputará el jueves 20 de agosto en el Neo Química Arena de San Pablo.
Formaciones de Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Horario y televisación
- Hora: 21.30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- VAR: Christian Ferreyra.
- TV: Telefe y Fox Sports.
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