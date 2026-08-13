El calvario del futbolista argentino detenido en Estados Unidos: denunció condiciones extremas

Uno de los puntos centrales de la defensa es determinar cuál era exactamente la situación migratoria del jugador al momento de su arresto. Borges sostiene que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos y que tiene una solicitud migratoria pendiente, además de un permiso de trabajo.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene otra versión: según esa dependencia, el argentino ingresó legalmente al país en noviembre de 2019 con una visa temporal de seis meses y permaneció después de su vencimiento. Por eso, el caso se encuentra en medio de un proceso migratorio que deberá resolverse ante las autoridades estadounidenses. La defensa, mientras tanto, busca que el futbolista pueda recuperar la libertad mientras continúa el trámite.

De Real Pilar al fútbol de Estados Unidos

Pourrain comenzó su carrera en Argentina y pasó por Real Pilar, club con el que formó parte del plantel que protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina 2019 al eliminar a Vélez. Luego continuó su carrera en Estados Unidos y pasó por distintos equipos, entre ellos Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United.

Registros oficiales del fútbol estadounidense muestran además actuaciones suyas donde convirtió goles y tuvo participación en la competencia nacional. En 2026, además, Pourrain tuvo participación con Miami United y convirtió uno de los goles del equipo durante la Summer Cup.

Ahora, lejos de las canchas, el futbolista argentino espera una definición judicial sobre su situación. Mientras su familia y el club reclaman su liberación, su defensa intenta demostrar ante las autoridades estadounidenses que puede continuar el proceso migratorio en libertad.