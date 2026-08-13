El calvario del futbolista argentino detenido en Estados Unidos: denunció condiciones extremas
Su defensa sostiene que tiene un permiso de trabajo vigente y una solicitud migratoria pendiente. La audiencia por su libertad bajo fianza fue solicitada por su abogada.
Matías Pourrain, futbolista argentino de 34 años que integra el plantel del Miami United, atraviesa una situación dramática en Estados Unidos luego de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaba con su equipo rumbo a Los Ángeles.
El mediocampista fue arrestado el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood mientras se disponía a tomar un vuelo para disputar un partido con el Miami United. Según informó su defensa, no tiene antecedentes penales, cuenta con identificación de Florida y tiene un permiso de trabajo vigente mientras avanza su situación migratoria.
El propio Miami United confirmó que Pourrain forma parte de su plantel. En la actualidad, el argentino aparece registrado como mediocampista del club, que compite en el fútbol semiprofesional estadounidense. La situación generó preocupación entre sus familiares, compañeros y allegados. Su abogada, Regina Borges, relató que el futbolista atravesó días especialmente difíciles durante su detención.
Las duras condiciones que denunció su abogada
Según contó la defensora, Pourrain permaneció durante tres días en un centro de procesamiento de ICE en Miramar y fue alojado en una celda de dimensiones reducidas junto a otros 68 hombres. Debido a la cantidad de personas, sostuvo que tuvo que dormir sentado. La abogada también cuestionó fuertemente las condiciones de alimentación que recibió el futbolista y describió la comida como similar a la destinada a animales.
Después de esos primeros días, fue trasladado a otro centro de detención. Su defensora pudo visitarlo y contó que, aunque las condiciones habían mejorado, el argentino se encontraba muy afectado emocionalmente y lloró durante el encuentro.
Uno de los puntos centrales de la defensa es determinar cuál era exactamente la situación migratoria del jugador al momento de su arresto. Borges sostiene que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos y que tiene una solicitud migratoria pendiente, además de un permiso de trabajo.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene otra versión: según esa dependencia, el argentino ingresó legalmente al país en noviembre de 2019 con una visa temporal de seis meses y permaneció después de su vencimiento. Por eso, el caso se encuentra en medio de un proceso migratorio que deberá resolverse ante las autoridades estadounidenses. La defensa, mientras tanto, busca que el futbolista pueda recuperar la libertad mientras continúa el trámite.
De Real Pilar al fútbol de Estados Unidos
Pourrain comenzó su carrera en Argentina y pasó por Real Pilar, club con el que formó parte del plantel que protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina 2019 al eliminar a Vélez. Luego continuó su carrera en Estados Unidos y pasó por distintos equipos, entre ellos Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United.
Registros oficiales del fútbol estadounidense muestran además actuaciones suyas donde convirtió goles y tuvo participación en la competencia nacional. En 2026, además, Pourrain tuvo participación con Miami United y convirtió uno de los goles del equipo durante la Summer Cup.
Ahora, lejos de las canchas, el futbolista argentino espera una definición judicial sobre su situación. Mientras su familia y el club reclaman su liberación, su defensa intenta demostrar ante las autoridades estadounidenses que puede continuar el proceso migratorio en libertad.
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