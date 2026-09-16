El nuevo título que puede ganar Messi en Inter Miami: qué es la Campeones Cup y palmarés
La final ante Cruz Azul agregará un nuevo campeón a la lista del certamen. Para el 10, representa la posibilidad de volver a levantar un trofeo con el conjunto estadounidense.
En una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, un torneo que reúne a los últimos campeones de la MLS y la Liga MX, Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera: Inter Miami se enfrentará este miércoles por la noche desde las 21 a Cruz Azul en el Nu Stadium.
Qué es la Campeones Cup, el título que busca Lionel Messi
La Campeones Cup es una competencia que se disputa desde 2018 y enfrenta a los campeones de las principales ligas de Estados Unidos y México. En esta edición, Inter Miami accedió por haber conquistado la MLS en 2025, mientras que Cruz Azul llegó después de consagrarse en el fútbol mexicano.
A diferencia de otros torneos internacionales de la región, la Campeones Cup no es organizada por la Concacaf ni cuenta con aval de la FIFA. Se trata de una competencia surgida a partir de un acuerdo entre la Major League Soccer y la Liga MX.
Desde la MLS explicaron el origen del certamen: “Campeones Cup es un título creado conjuntamente por MLS y LIGA MX en 2018. Los participantes no reciben una invitación por su popularidad ni por las estrellas que tengan en la plantilla: deben ganar sus respectivas competiciones para llegar”.
Por ese motivo, el partido entre Inter Miami y Cruz Azul reúne a los campeones de las dos ligas y define al ganador de esta copa en un único encuentro.
Todos los campeones de la Campeones Cup
La competencia tuvo siete ediciones disputadas desde su creación. La edición de 2020 no se jugó debido a la pandemia de COVID-19.
- 2018: Tigres UANL
- 2019: Atlanta United
- 2021: Columbus Crew
- 2022: New York City FC
- 2023: Tigres UANL
- 2024: Club América
- 2025: Toluca FC
Messi busca otro título con Inter Miami
El partido tendrá una motivación especial para Lionel Messi, que atraviesa un buen momento individual después del Mundial 2026. El capitán argentino suma siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados con Inter Miami desde su participación en la Copa del Mundo.
Además, Cruz Azul ocupa un lugar particular en la historia de Messi en Estados Unidos. El equipo mexicano fue el primer rival que enfrentó el argentino con la camiseta de Inter Miami, en 2023, durante la Leagues Cup.
En aquel partido, tuvo un estreno inolvidable: marcó un espectacular gol de tiro libre en el cierre del encuentro para darle la victoria a Las Garzas. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez con un trofeo en juego y con Leo como capitán y máxima referencia del conjunto de Miami.
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