El nuevo título que puede ganar Messi en Inter Miami: qué es la Campeones Cup y palmarés

Todos los campeones de la Campeones Cup

La competencia tuvo siete ediciones disputadas desde su creación. La edición de 2020 no se jugó debido a la pandemia de COVID-19.

2018: Tigres UANL

Tigres UANL 2019: Atlanta United

Atlanta United 2021: Columbus Crew

Columbus Crew 2022: New York City FC

New York City FC 2023: Tigres UANL

Tigres UANL 2024: Club América

Club América 2025: Toluca FC

Lionel Messi volvió a gritar en Inter Miami por la MLS.

Messi busca otro título con Inter Miami

El partido tendrá una motivación especial para Lionel Messi, que atraviesa un buen momento individual después del Mundial 2026. El capitán argentino suma siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados con Inter Miami desde su participación en la Copa del Mundo.

Además, Cruz Azul ocupa un lugar particular en la historia de Messi en Estados Unidos. El equipo mexicano fue el primer rival que enfrentó el argentino con la camiseta de Inter Miami, en 2023, durante la Leagues Cup.

En aquel partido, tuvo un estreno inolvidable: marcó un espectacular gol de tiro libre en el cierre del encuentro para darle la victoria a Las Garzas. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez con un trofeo en juego y con Leo como capitán y máxima referencia del conjunto de Miami.