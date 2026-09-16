Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup 2026: horario, formaciones y TV
El certamen enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX y tendrá un condimento especial: será el debut del Kily González.
Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera. Inter Miami se enfrentará este miércoles por la noche a Cruz Azul en el Nu Stadium, en una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, un torneo que reúne a los últimos campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El encuentro tendrá además un atractivo particular para el conjunto estadounidense, ya que marcará el comienzo del ciclo de Kily González como entrenador. El argentino asumió recientemente y tendrá su estreno nada menos que con la "Pulga" como principal figura de su equipo.
¿Qué es la Campeones Cup?
La Campeones Cup es una competencia que se disputa desde 2018 y enfrenta a los campeones de las principales ligas de Estados Unidos y México. En esta edición, Inter Miami accedió por haber conquistado la MLS en 2025, mientras que Cruz Azul llegó después de consagrarse en el fútbol mexicano.
A diferencia de otros torneos internacionales de la región, la Campeones Cup no es organizada por la Concacaf ni cuenta con aval de la FIFA. Se trata de una competencia surgida a partir de un acuerdo entre la MLS y la Liga MX.
Desde la MLS explicaron el origen del certamen: “Campeones Cup es un título creado conjuntamente por MLS y LIGA MX en 2018. Los participantes no reciben una invitación por su popularidad ni por las estrellas que tengan en la plantilla: deben ganar sus respectivas competiciones para llegar”. Por ese motivo, el partido entre Inter Miami y Cruz Azul reúne a los campeones de las dos ligas y define al ganador de esta copa en un único encuentro.
Lionel Messi busca otro título con Inter Miami
El partido tendrá una motivación especial para Lionel Messi, que atraviesa un buen momento individual después del Mundial 2026. El capitán argentino suma siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados con Inter Miami desde su participación en la Copa del Mundo.
Además, Cruz Azul ocupa un lugar particular en la historia de Messi en Estados Unidos. El equipo mexicano fue el primer rival que enfrentó el argentino con la camiseta de Inter Miami, en 2023, durante la Leagues Cup.
En aquel partido, tuvo un estreno inolvidable: marcó un espectacular gol de tiro libre en el cierre del encuentro para darle la victoria a Las Garzas. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez con un trofeo en juego y con Leo como capitán y máxima referencia del conjunto de Miami.
¿Cómo llega Cruz Azul a la final?
Cruz Azul llega a la definición como campeón del Clausura 2026 y también del Trofeo Campeón de Campeones de México. Además, actualmente ocupa el cuarto puesto del Apertura 2026 de la Liga MX.
Entre sus principales figuras aparece José Paradela. El futbolista argentino suma cuatro goles y tres asistencias en el campeonato mexicano y es uno de los nombres importantes del conjunto que buscará quedarse con la Campeones Cup.
El probable once de Inter Miami vs. Cruz Azul
- Dayne St. Clair; Ian Fray o Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia o Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Rodrigo Berterame y Luis Suárez.
La posible formación de Cruz Azul vs. Inter Miami
- Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi; Nico Ibáñez.
Todos los campeones de la Campeones Cup
La competencia tuvo siete ediciones disputadas desde su creación. La edición de 2020 no se jugó debido a la pandemia de COVID-19.
- 2018: Tigres UANL
- 2019: Atlanta United
- 2021: Columbus Crew
- 2022: New York City FC
- 2023: Tigres UANL
- 2024: Club América
- 2025: Toluca FC
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario