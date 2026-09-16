Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup 2026: horario, formaciones y TV

Lionel Messi busca otro título con Inter Miami

El partido tendrá una motivación especial para Lionel Messi, que atraviesa un buen momento individual después del Mundial 2026. El capitán argentino suma siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados con Inter Miami desde su participación en la Copa del Mundo.

Además, Cruz Azul ocupa un lugar particular en la historia de Messi en Estados Unidos. El equipo mexicano fue el primer rival que enfrentó el argentino con la camiseta de Inter Miami, en 2023, durante la Leagues Cup.

En aquel partido, tuvo un estreno inolvidable: marcó un espectacular gol de tiro libre en el cierre del encuentro para darle la victoria a Las Garzas. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez con un trofeo en juego y con Leo como capitán y máxima referencia del conjunto de Miami.

Lionel Messi sumó una asistencia en el empate 2-2 de Inter Miami ante Atlanta.

¿Cómo llega Cruz Azul a la final?

Cruz Azul llega a la definición como campeón del Clausura 2026 y también del Trofeo Campeón de Campeones de México. Además, actualmente ocupa el cuarto puesto del Apertura 2026 de la Liga MX.

Entre sus principales figuras aparece José Paradela. El futbolista argentino suma cuatro goles y tres asistencias en el campeonato mexicano y es uno de los nombres importantes del conjunto que buscará quedarse con la Campeones Cup.

El probable once de Inter Miami vs. Cruz Azul

Dayne St. Clair; Ian Fray o Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia o Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Rodrigo Berterame y Luis Suárez.

La posible formación de Cruz Azul vs. Inter Miami

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi; Nico Ibáñez.

Todos los campeones de la Campeones Cup

La competencia tuvo siete ediciones disputadas desde su creación. La edición de 2020 no se jugó debido a la pandemia de COVID-19.