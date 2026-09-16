Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo tras ser el héroe de Boca: "Perdí a un compañero en esta cancha"

Sin embargo, cinco días después del episodio, Izquierdo falleció. Para Lozano, quien fue el primero en socorrerlo, volver al mismo escenario dos años después significó reencontrarse con un recuerdo muy doloroso. Esta vez, el defensor estaba representando a Boca y consiguió marcar un gol que tuvo un peso importante en la clasificación del equipo argentino.

Leandro Lozano, protagonista en la clasificación de Boca

La actuación del lateral tuvo así dos caras. Desde lo deportivo, fue uno de los nombres importantes del equipo de la Ribera en el Morumbí y aportó un gol que ayudó al equipo de Rodolfo Arruabarrena a completar la serie frente a São Paulo.

El Xeneize había conseguido una ventaja en el primer encuentro y viajó a Brasil con el objetivo de sostenerla. Finalmente, logró cerrar la eliminatoria y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Para Lozano, sin embargo, el partido tuvo una carga emocional adicional. El recuerdo de Izquierdo estuvo presente desde antes del comienzo y terminó apareciendo en su mensaje luego de conseguir la clasificación.