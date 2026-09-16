Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo tras ser el héroe de Boca: "Perdí a un compañero en esta cancha"
El lateral uruguayo fue protagonista en la clasificación del Xeneize ante São Paulo y, después del partido, tuvo un sentido recuerdo para su excompañero de Nacional.
Boca consiguió el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de eliminar a São Paulo. En una noche especial para el Xeneize en el Estadio Morumbí, Leandro Lozano tuvo un papel destacado al marcar el gol que acercó al equipo argentino a la clasificación. Pero después del encuentro, el defensor uruguayo dejó de lado la alegría por el resultado y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.
En diálogo con DSports, todavía sobre el campo de juego, recordó a Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional que falleció en 2024 después de descompensarse durante un partido justamente en ese estadio. Lozano había sido titular de Nacional en aquella noche de la Copa Libertadores y conocía de cerca al defensor.
Por eso, el regreso al Morumbí tuvo un significado especial para el futbolista de Boca. “Dejame mandarle un saludo grande a mi familia, más que nada, a la familia de Juan Izquierdo. Hoy fue un partido muy especial para mí acá. Hace dos años perdí a un compañero aquí en esta misma cancha. Para toda la familia de Juan”, expresó Lozano.
El recuerdo de Juan Izquierdo en el Morumbí
La referencia de Lozano estuvo relacionada con el episodio ocurrido durante los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En aquel encuentro entre Nacional y São Paulo, Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca sobre el final del partido y cayó desplomado en el campo de juego. El futbolista uruguayo fue atendido inmediatamente sobre el césped y posteriormente trasladado a un hospital de San Pablo.
Sin embargo, cinco días después del episodio, Izquierdo falleció. Para Lozano, quien fue el primero en socorrerlo, volver al mismo escenario dos años después significó reencontrarse con un recuerdo muy doloroso. Esta vez, el defensor estaba representando a Boca y consiguió marcar un gol que tuvo un peso importante en la clasificación del equipo argentino.
Leandro Lozano, protagonista en la clasificación de Boca
La actuación del lateral tuvo así dos caras. Desde lo deportivo, fue uno de los nombres importantes del equipo de la Ribera en el Morumbí y aportó un gol que ayudó al equipo de Rodolfo Arruabarrena a completar la serie frente a São Paulo.
El Xeneize había conseguido una ventaja en el primer encuentro y viajó a Brasil con el objetivo de sostenerla. Finalmente, logró cerrar la eliminatoria y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.
Para Lozano, sin embargo, el partido tuvo una carga emocional adicional. El recuerdo de Izquierdo estuvo presente desde antes del comienzo y terminó apareciendo en su mensaje luego de conseguir la clasificación.
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