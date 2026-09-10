El nuevo trabajo de Sol, la hermana de Lionel Messi, que sorprende a todos: a qué se dedica
Inmersa en el mundo del entretenimiento, la hermana del astro mundial dio un nuevo paso a nivel profesional y laboral. ¿De qué se trata?
María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, concretó un importante paso en su carrera profesional al sumarse al sector audiovisual como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad en 525 Rosario, la productora global de contenidos impulsada por la familia del capitán argentino.
En su nueva posición, la empresaria no solo estará al frente de la identidad y la imagen comercial de la compañía, sino que también intervendrá de manera directa en el rumbo económico y las decisiones financieras de mayor relevancia para la firma.
Su gestión irá más allá de la dirección estética. María Sol pasará a integrar el exclusivo Comité de Luz Verde, el equipo estratégico responsable de analizar, dar el visto bueno y asignar los presupuestos para las producciones que la empresa proyecta llevar a las plataformas de streaming y a los mercados internacionales.
Qué es 525 Rosario, la empresa de Messi y su familia
525 Rosario es la productora global de contenidos y entretenimiento lanzada por Lionel Messi junto a la familia Messi y la compañía productora norteamericana Smuggler Entertainment. Cabe señalar que el número 525 hace referencia directa a la dirección de la casa de la infancia de Messi (el pasaje Estado de Israel 525) en la ciudad de Rosario.
La compañía está orientada a la creación, desarrollo y producción de programas de televisión, cine, documentales, eventos en vivo, comerciales y contenido digital familiar orientado al deporte y el entretenimiento global.
En este sentido, funciona como un emprendimiento conjunto (joint venture) supervisado por la familia Messi —con un rol clave de su hermana María Sol Messi en la gestión operativa— junto al equipo directivo de Smuggler Entertainment.
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