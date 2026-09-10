El nuevo trabajo de Sol, la hermana de Lionel Messi, que sorprende a todos: a qué se dedica

Qué es 525 Rosario, la empresa de Messi y su familia

525 Rosario es la productora global de contenidos y entretenimiento lanzada por Lionel Messi junto a la familia Messi y la compañía productora norteamericana Smuggler Entertainment. Cabe señalar que el número 525 hace referencia directa a la dirección de la casa de la infancia de Messi (el pasaje Estado de Israel 525) en la ciudad de Rosario.