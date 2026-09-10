Victoria Granatto rompió el silencio tras la polémica por su frase sobre Lionel Messi: "Sacaron de contexto"

Luego de la gloriosa consagración de Las Leonas como campeonas del mundo, una tormenta mediática empañó el festejo del hockey argentino. Victoria Granatto quedó en el foco de las críticas tras la viralización de un fragmento de una entrevista en el que cuestionaba la expectativa por un saludo de Lionel Messi, priorizando a las históricas referentes de la disciplina como Luciana Aymar o Magalí Aicega. Ante el revuelo y la ola de comentarios agresivos, la delantera de Santa Bárbara rompió el silencio.