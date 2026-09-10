Victoria Granatto rompió el silencio tras la polémica por su frase sobre Lionel Messi: "Sacaron de contexto"
La delantera de Las Leonas hizo un firme descargo en sus redes sociales luego de las duras críticas recibidas y explicó el verdadero sentido de sus dichos.
Luego de la gloriosa consagración de Las Leonas como campeonas del mundo, una tormenta mediática empañó el festejo del hockey argentino. Victoria Granatto quedó en el foco de las críticas tras la viralización de un fragmento de una entrevista en el que cuestionaba la expectativa por un saludo de Lionel Messi, priorizando a las históricas referentes de la disciplina como Luciana Aymar o Magalí Aicega. Ante el revuelo y la ola de comentarios agresivos, la delantera de Santa Bárbara rompió el silencio.
Obligada a privatizar su cuenta de Instagram por el acoso virtual, la jugadora de 35 años publicó un extenso texto para aclarar la situación. "Aclaro esto porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron", afirmó Granatto en el inicio de su comunicado.
Victoria Granatto, Las Leonas y Lionel Messi: la verdad detrás de la polémica frase
Con la intención de dar por terminada la controversia, la atacante platense remarcó el verdadero propósito de sus palabras. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo", argumentó Vicky, buscando dejar en claro su devoción por el astro rosarino.
Asimismo, la delantera del club de Gonnet fue más allá y denunció una intencionalidad maliciosa en la difusión del recorte audiovisual. "Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas", disparó con contundencia.
Por último, Granatto se encargó de desligar a sus compañeras de seleccionado de la controversia y agradeció el respaldo recibido. La histórica jugadora, que construyó una carrera brillante junto a sus hermanas Mariquena, Majo y Delfina bajo la contención de su familia en La Plata, busca dar vuelta la página tras haber quedado involuntariamente en el centro de un debate feroz.
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