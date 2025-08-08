El número que usará Franco Mastantuono en el Real Madrid tiene vínculos con algunas leyendas

Mastantuono llega con la ilusión intacta, dispuesto a escribir su propia página en la historia. Su presentación coincidirá con el inicio de la temporada, y todo indica que Xabi Alonso le dará minutos para que empiece a mostrar por qué el club hizo semejante apuesta por él. El joven delantero sabe que la camiseta es pesada, pero su objetivo es hacer que el 25 vuelva a ser sinónimo de gloria.

