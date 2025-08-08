El número que usará Franco Mastantuono en el Real Madrid tiene vínculos con algunas leyendas
El joven argentino, exRiver, usará la camiseta que vistieron figuras como Casillas, Courtois y Vinícius, y será presentado el día que cumpla 18 años.
Franco Mastantuono ya tiene número para su aventura en el Real Madrid: la camiseta 25. A una semana de cumplir 18 años, el talentoso atacante surgido de River se prepara para ser presentado oficialmente el próximo 14 de agosto, en una ceremonia que marcará el inicio de su vínculo con el club más laureado del mundo.
El número elegido no es uno más. Por él han pasado nombres que dejaron huella en la Casa Blanca: el histórico arquero Iker Casillas, considerado una leyenda viviente del club, lo llevó durante años en los que levantó múltiples títulos, incluidas tres Champions League; más recientemente, figuras como Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Rodrygo y Vinícius Junior también lo usaron, este último siendo protagonista absoluto antes de la llegada de Kylian Mbappé.
El desembarco del argentino se da en un contexto de grandes expectativas: el Merengue pagó 45 millones de euros por su ficha, asegurándolo hasta junio de 2031 con un contrato que le reportará alrededor de cuatro millones de euros por temporada. La operación fue vista como una inversión a largo plazo, confiando en su potencial para convertirse en una pieza clave del futuro.
Franco Mastantuono ya suena en España: qué significa el 25 en el Real Madrid
En España ya lo comparan con referentes históricos y hasta con Alfredo Di Stéfano, no por su estilo de juego, sino por la proyección y la ilusión que genera. Su adaptación al fútbol europeo será seguida de cerca, tanto por los hinchas madridistas como por los argentinos que esperan verlo brillar.
La elección del dorsal 25 también simboliza un desafío: cargar con un número que en el pasado estuvo asociado a grandes actuaciones y momentos decisivos. Aunque no es de los más emblemáticos del plantel, su historia reciente lo convierte en un número con peso propio.
Mastantuono llega con la ilusión intacta, dispuesto a escribir su propia página en la historia. Su presentación coincidirá con el inicio de la temporada, y todo indica que Xabi Alonso le dará minutos para que empiece a mostrar por qué el club hizo semejante apuesta por él. El joven delantero sabe que la camiseta es pesada, pero su objetivo es hacer que el 25 vuelva a ser sinónimo de gloria.
