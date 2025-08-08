Cuáles son las ventajas y los desafíos de Boca tras la salida de Marcos Rojo

marcos rojo.jpg

Pese a las lesiones y suspensiones que marcaron su paso por el club, cuando estuvo en forma, fue uno de los zagueros más sólidos del fútbol argentino, con experiencia internacional y presencia en dos Copas Mundiales. Su liderazgo dentro del campo y capacidad para imponer respeto frente a los rivales son cualidades difíciles de reemplazar.

A esto se suma su efectividad en situaciones de presión, como los penales: Rojo mantiene un récord perfecto en tandas decisivas para Boca, con 9 goles en 9 intentos. Esto aporta un plus en momentos decisivos, algo valioso para un club acostumbrado a definiciones ajustadas.

El historial también refleja la irregularidad. En más de cuatro años, disputó solo el 45% de los encuentros debido a múltiples lesiones, que incluyeron desgarros y una rotura de ligamentos, además de sanciones por expulsiones. A pesar de esto, su contribución en títulos oficiales, como la Copa Argentina 2020 y la Liga Profesional 2022, quedó grabada.