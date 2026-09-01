El Obelisco homenajeó a Messi con los colores de la Selección tras su adiós a la Argentina

Los números que deja Lionel Messi en la Selección

La carrera de Messi con Argentina queda marcada por estadísticas y títulos que lo colocan entre los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado. El rosarino participó en seis Mundiales, una cifra que refleja la extraordinaria duración de su trayectoria internacional. Además, convirtió 21 goles en Copas del Mundo, registro que acompaña una extensa lista de actuaciones destacadas con la camiseta argentina.

Entre los mayores logros aparece, naturalmente, la conquista del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina consiguió volver a levantar la Copa del Mundo después de 36 años. A ese título se sumaron las conquistas de la Copa América 2021 y la Copa América 2024, dos trofeos que también fueron fundamentales para poner fin a una larga espera de títulos importantes con la Selección.