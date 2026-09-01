El Obelisco homenajeó a Messi con los colores de la Selección tras su adiós a la Argentina
El histórico monumento porteño se vistió de celeste y blanco luego de que el capitán confirmara el final de su ciclo con la Albiceleste. El gesto emocionó a todos.
El centro de Buenos Aires tuvo una imagen cargada de simbolismo este lunes, luego de que el Obelisco se iluminara de celeste y blanco en homenaje a Lionel Messi. La iniciativa se produjo horas después de conocerse la confirmación del retiro del capitán de la Selección Argentina, que decidió ponerle punto final a una etapa histórica con la camiseta nacional.
La iluminación del tradicional monumento porteño rápidamente se convirtió en una de las postales más representativas de la jornada. Los colores de la bandera argentina fueron proyectados sobre el Obelisco como reconocimiento a la trayectoria del futbolista rosarino, mientras algunos hinchas se acercaron hasta la zona para compartir el momento y expresar su agradecimiento.
Un homenaje para el capitán de la Selección Argentina
La despedida de la Pulga generó una enorme repercusión entre los fanáticos argentinos. Después de más de una década y media como una de las principales figuras del seleccionado, el futbolista decidió cerrar su recorrido internacional y dejar espacio para las nuevas generaciones.
El astro rosarino tomó la decisión luego de la participación de Argentina en el último Mundial disputado en Estados Unidos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó la final del certamen y terminó como subcampeón, en lo que significó la última presentación mundialista del capitán con la camiseta albiceleste.
En su mensaje de despedida, Lionel explicó que había llegado el momento de dar lugar a los futbolistas que vienen detrás. En ese sentido, señaló que era momento de dar espacio a las nuevas generaciones que “vienen empujando desde atrás”. La frase reflejó una de las principales razones detrás de su determinación.
Los números que deja Lionel Messi en la Selección
La carrera de Messi con Argentina queda marcada por estadísticas y títulos que lo colocan entre los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado. El rosarino participó en seis Mundiales, una cifra que refleja la extraordinaria duración de su trayectoria internacional. Además, convirtió 21 goles en Copas del Mundo, registro que acompaña una extensa lista de actuaciones destacadas con la camiseta argentina.
Entre los mayores logros aparece, naturalmente, la conquista del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina consiguió volver a levantar la Copa del Mundo después de 36 años. A ese título se sumaron las conquistas de la Copa América 2021 y la Copa América 2024, dos trofeos que también fueron fundamentales para poner fin a una larga espera de títulos importantes con la Selección.
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