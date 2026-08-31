Colapsó una escalera mecánica en el tren Belgrano Sur: hay 11 heridos
Una escalera mecánica colapsó en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur. El incidente dejó once heridos que fueron asistidos rápidamente por el SAME.
Este lunes por la tarde, un grave incidente generó pánico entre los pasajeros que se encontraban en la estación Dr. Sáenz del tren Belgrano Sur. Alrededor de las 16 horas, una escalera mecánica sufrió un desperfecto y colapsó abruptamente, provocando que once personas resultaran heridas con distintos golpes y contusiones.
El operativo del SAME tras el colapso en Pompeya
Tras el accidente en las instalaciones ubicadas en el barrio porteño de Nueva Pompeya, personal del SAME acudió rápidamente al lugar para brindar la asistencia médica correspondiente. De acuerdo con la información suministrada, seis damnificados fueron atendidos en el lugar, mientras que los otros cinco debieron ser trasladados a centros de salud cercanos.
IMPORTANTE: Fin de semana largo: el Gobierno avaló el Decreto 21.215/1945 y no hay clases un viernes de septiembre
Las causas exactas que originaron esta grave falla en el ramal González Catán aún son materia de investigación. Desde los canales oficiales informaron que el último mantenimiento preventivo de estas escaleras mecánicas se había llevado a cabo hace pocos días, puntualmente el 13 de agosto de 2026.
Como medida preventiva y para facilitar el trabajo de los peritos, tanto el sector de los equipos mecánicos afectados como el andén 1 de la estación permanecerán momentáneamente inhabilitados al público mientras se realizan las tareas correspondientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario