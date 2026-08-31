Colapsó una escalera mecánica en el tren Belgrano Sur: hay 11 heridos

El operativo del SAME tras el colapso en Pompeya

VIDEO Colapsó la escalera mecánica de la estación Sáenz del Belgrano Sur pic.twitter.com/CWdqcOeUff — minutouno (@minutounocom) August 31, 2026

Tras el accidente en las instalaciones ubicadas en el barrio porteño de Nueva Pompeya, personal del SAME acudió rápidamente al lugar para brindar la asistencia médica correspondiente. De acuerdo con la información suministrada, seis damnificados fueron atendidos en el lugar, mientras que los otros cinco debieron ser trasladados a centros de salud cercanos.