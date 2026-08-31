Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

De acuerdo con esta medición, Yipio se perfila como la principal candidata a convertirse en la próxima eliminada. La diferencia con Pincoya es muy baja por lo que todo puede pasar durante la gala de este lunes.

La encuesta no representa el resultado oficial de la gala, pero permite conocer la tendencia entre los seguidores que participaron del sondeo.

Una placa que puede cambiar el juego

La definición se da en un momento especialmente importante para el reality, que atraviesa su última etapa antes de la gran final prevista para septiembre.

Con cada vez menos participantes dentro de la casa, cualquier eliminación puede modificar el escenario de cara a las instancias decisivas. En este contexto, las redes sociales se convierten en uno de los principales espacios donde los fanáticos anticipan quién tiene más posibilidades de continuar y quién podría quedar afuera.

Por ahora, la encuesta de Fefe Bongiorno coloca a Yipio en el primer lugar de los votos negativos, aunque todavía resta conocer la decisión de los espectadores en la gala.