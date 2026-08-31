Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
La consulta realizada en redes sociales dejó a una de las cuatro jugadoras con una marcada diferencia sobre sus compañeras.
La recta final de Gran Hermano Generación Dorada comienza a sentirse cada vez más. Después de una semana marcada por la salida de Tamara Paganini y las expulsiones de Danelik y Campanita, una nueva placa quedó conformada y los seguidores del reality ya comenzaron a definir sus preferencias en las redes sociales.
En esta oportunidad, Charlotte Caniggia,Yipio, Pincoya y Mariela Prieto quedaron en manos del público. Mientras Luana Fernández, Sol Abraham y Yanina Zilli lograron asegurarse una semana más dentro de la casa, las cuatro participantes nominadas deberán esperar el resultado de la gala.
Como suele ocurrir antes de cada eliminación, las encuestas en redes comenzaron a funcionar como un termómetro de lo que podría suceder en la votación oficial.
Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Fefe Bongiorno, panelista de LAM y una de las figuras que habitualmente sigue de cerca el fenómeno Gran Hermano en redes, realizó una encuesta en X para consultar quién debería abandonar la casa.
El resultado mostró una diferencia importante entre las participantes. Yipio lidera la encuesta con un 49%, segundo lugar para Pincoya con 46 y el podio lo completa Mariela con tan solo un 4%, mientras que Charlotte Caniggia no recibió votos.
De acuerdo con esta medición, Yipio se perfila como la principal candidata a convertirse en la próxima eliminada. La diferencia con Pincoya es muy baja por lo que todo puede pasar durante la gala de este lunes.
La encuesta no representa el resultado oficial de la gala, pero permite conocer la tendencia entre los seguidores que participaron del sondeo.
Una placa que puede cambiar el juego
La definición se da en un momento especialmente importante para el reality, que atraviesa su última etapa antes de la gran final prevista para septiembre.
Con cada vez menos participantes dentro de la casa, cualquier eliminación puede modificar el escenario de cara a las instancias decisivas. En este contexto, las redes sociales se convierten en uno de los principales espacios donde los fanáticos anticipan quién tiene más posibilidades de continuar y quién podría quedar afuera.
Por ahora, la encuesta de Fefe Bongiorno coloca a Yipio en el primer lugar de los votos negativos, aunque todavía resta conocer la decisión de los espectadores en la gala.
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