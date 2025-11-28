El Ogro Fabbiani se metió en la polémica con Rosario Central: "Eso fue un mimo a Di María"

Cristian Fabbiani, exdirector técnico de Newell’s, no se guardó nada al analizar la entrega de un trofeo especial por parte de la AFA a Rosario Central, que lo otorgó por ser el club con mayor cantidad de puntos acumulados en la tabla anual. “Eso no te da título, no te da nada”, disparó sin rodeos el Ogro, dejando en claro su postura sobre este tipo de reconocimientos.