El Ogro Fabbiani se metió en la polémica con Rosario Central: "Eso fue un mimo a Di María"
El exentrenador de Newell’s se mostró crítico con el reconocimiento al Canalla y habló del gesto de Estudiantes de La Plata en el Gigante en Arroyito.
Cristian Fabbiani, exdirector técnico de Newell’s, no se guardó nada al analizar la entrega de un trofeo especial por parte de la AFA a Rosario Central, que lo otorgó por ser el club con mayor cantidad de puntos acumulados en la tabla anual. “Eso no te da título, no te da nada”, disparó sin rodeos el Ogro, dejando en claro su postura sobre este tipo de reconocimientos.
En el mismo tono, añadió: “Es un mimo para Di María; se entiende, pero campeones no salieron, esa es la realidad”, en declaraciones al programa F90 de ESPN, dejando entrever su escepticismo respecto a los premios simbólicos en el fútbol argentino.
El exdelantero y hoy entrenador también se refirió a la llegada de figuras de renombre al equipo canalla y al papel que jugaron en el reciente Torneo Clausura. “Podés traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Lionel Messi y quedaba afuera, es lo mismo”, enfatizó, señalando que los refuerzos de lujo no siempre se traducen en resultados concretos dentro de la cancha.
Su crítica incluyó un recuerdo personal: durante su etapa al frente de La Lepra, sufrió un golazo de tiro libre de Ángel Di María que le dio la victoria a Central y reaccionó con espontaneidad: “Uf, mirá vos…pff”.
Además, Fabbiani opinó sobre otro tema que generó debate en las últimas semanas: el pasillo que Estudiantes de La Plata realizó en el Gigante de Arroyito. “Eso sí, es fútbol, hacelo y ya está”, sostuvo, mostrando su visión pragmática frente a las tradiciones y gestos de respeto entre clubes, sin dramatizar el episodio.
En su paso por Newell’s, el Ogro dirigió un total de 27 partidos, logrando nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas, en un ciclo que combinó resultados equilibrados con momentos de controversia y pasión. Su vínculo con el club y sus opiniones actuales reflejan la mirada crítica de alguien que vivió desde adentro tanto los triunfos como las frustraciones del fútbol rosarino.
