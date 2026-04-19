El otro penal que reclaman los hinchas de River y que la TV no repitió durante el Superclásico
El triunfo del Xeneize en el Monumental dejó fuertes reclamos por fallos arbitrales, incluyendo y una jugada que generó debate en redes.
El Superclásico disputado este domingo en el Estadio Monumental dejó mucho más que el resultado. Boca se impuso por 1-0 ante River en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura, pero el foco también estuvo puesto en varias decisiones arbitrales que generaron controversia.
Tras el pitazo final, los hinchas millonarios no tardaron en manifestar su bronca, apuntando directamente contra el árbitro Darío Herrera y los encargados del VAR. El principal reclamo se centró en una de las últimas jugadas del encuentro, donde consideraron que River debió haber tenido un penal a favor que podría haber cambiado el rumbo del partido.
Sin embargo, con el correr de las horas, la polémica se amplificó en redes sociales. Usuarios comenzaron a compartir imágenes de otra acción que, según denunciaron, no fue revisada ni repetida durante la transmisión oficial. En esa jugada, ocurrida en los primeros minutos del primer tiempo, Adam Bareiro, ex jugador de River y actualmente en Boca, habría pisado a Lucas Martínez Quarta dentro del área.
Las capturas y videos que circularon en distintas plataformas reavivaron el debate y sumaron más críticas hacia el arbitraje, especialmente por la falta de revisión de la jugada. Para muchos hinchas, se trató de una infracción clara que merecía, al menos, la intervención del VAR.
De esta manera, el clásico no solo dejó un resultado ajustado, sino también una nueva controversia arbitral que alimentó la discusión en el mundo del fútbol argentino, tanto dentro como fuera de la cancha.
Escándalo en el final del Superclásico: ¿era penal para River en la última jugada?
El Superclásico de este domingo tuvo un cierre con máxima tensión y muchísima polémica. Cuando el partido ya se moría y River buscaba desesperadamente el empate, una jugada en el área de Boca desató la furia de todo el estadio y de los jugadores millonarios.
El centro al área buscaba la cabeza de Lucas Martínez Quarta, quien había subido para intentar la heroica, pero el defensor terminó en el suelo tras un impacto de Lautaro Blanco.
La repetición de las imágenes muestra que el lateral de Boca le propinó un "topetazo" al central del Millonario justo cuando este se disponía a conectar el balón. A pesar de la claridad del contacto y del reclamo unánime de todo River, el árbitro Darío Herrera decidió que no hubo infracción y dejó seguir la jugada sin dudarlo.
Lo que más indignación generó en el cuerpo técnico de River fue la nula intervención del VAR. El sistema de revisión ni siquiera llamó al juez principal para que observara la jugada en la pantalla, una decisión que resultó determinante ya que, apenas segundos después, Herrera marcó el final del encuentro decretando la victoria xeneize por 1-0.
Con el Monumental convertido en una caldera y los jugadores locales rodeando a la terna arbitral tras el pitazo, el triunfo de Boca queda marcado por una jugada que será analizada una y otra vez. Para River, queda la sensación amarga de haber podido rescatar un empate en una acción que, para muchos, debió haber terminado en la pena máxima.
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