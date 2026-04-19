El durísimo reclamo de Martínez Quarta a Herrera tras el Superclásico: "Me extraña de vos que vas al Mundial"

Qué dijo Lucas Martínez Quarta una vez finalizado el Superclásico

“Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condición algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”, expresó el defensor saliendo de la zona de vestuarios.