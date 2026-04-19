El durísimo reclamo de Martínez Quarta a Herrera tras el Superclásico: "Me extraña de vos que vas al Mundial"
El defensor de River encaró al árbitro apenas terminó el partido. La frase, cargada de ironía por el futuro internacional del juez, se volvió viral.
La derrota de River ante Boca por 1-0 dejó una herida abierta en el vestuario local, y no precisamente por lo futbolístico. El foco de la furia fue Darío Herrera, quien quedó en el centro de la tormenta por el penal no sancionado de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta.
Fue el propio defensor quien, fuera de sí, protagonizó el cruce más picante de la tarde apenas se escuchó el pitazo final.
El durísimo reclamo de Martínez Quarta a Herrera tras el Superclásico
Martínez Quarta no eligió sus palabras al azar. Mientras sus compañeros rodeaban al árbitro, el central se acercó y le lanzó una frase que desnudó la impotencia del plantel de River: “Me extraña de vos que vas al Mundial”. El reproche apuntó directo a la trayectoria de Herrera, quien es uno de los representantes del arbitraje argentino designados para la copa del mundo.
Para el ex Fiorentina, que un juez con semejante recorrido internacional omitiera un desplazamiento tan evidente —y que el VAR no lo llamara para revisarlo— es una falla de criterio que no se condice con el nivel de un árbitro mundialista. La jugada, que ocurrió en el último suspiro del encuentro, podría haber significado el empate para el equipo de Núñez.
La bronca de Martínez Quarta se suma a la indignación de los hinchas, que minutos después del partido comenzaron a viralizar videos de jugadas previas donde Herrera sí había cobrado faltas similares en favor de Boca. El defensor sintió el empujón de Blanco por la espalda cuando se disponía a cabecear, un contacto que para todo River fue penal.
Qué dijo Lucas Martínez Quarta una vez finalizado el Superclásico
“Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condición algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”, expresó el defensor saliendo de la zona de vestuarios.
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