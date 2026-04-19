Sorpresa: hasta Horacio Pagani consideró que hubo un penal no cobrado para River en el final del Superclásico
El experimentado periodista, siempre defensor de Riquelme, no dudó en su análsis respecto a la polémica jugada del final del partido en el Monumental.
En un desenlace que sigue sumando voces a la controversia, el experimentado periodista Horacio Pagani sorprendió a sus seguidores al fijar una postura contundente sobre la jugada más discutida del Superclásico y en la que todo River reclamó un penal que no fue sancionado por Darío Herrera ni revisado por el VAR.
A través de sus redes sociales, el histórico periodista sorprendió a sus seguidores y aseguró que la acción del final en el área "xeneize" debió ser sancionada como falta en favor del "Millonario".
El foco del conflicto fue un cruce entre el defensor de Boca, Lautaro Blanco, y Lucas Martínez Quarta en los últimos suspiros del encuentro. Mientras el árbitro Herrera y el VAR decidieron no intervenir, Pagani utilizó su cuenta oficial de X para expresar su desacuerdo con la decisión arbitral.
"En general no se cobran los empujones pero este tan evidente de Blanco en el área es penal", sentenció el periodista, sin dejar lugar a dobles interpretaciones.
La declaración de Pagani no pasó desapercibida y generó un fuerte impacto en el mundo digital. El asombro radica, principalmente, en que el periodista es reconocido por su estrecho vínculo afectivo y profesional con el entorno de la Ribera, debido a su confesa admiración hacia Juan Román Riquelme.
A pesar de su histórica defensa del estilo y la gestión del actual presidente de Boca, esta vez el experimentado cronista optó por una mirada técnica que lo colocó en la vereda opuesta a los intereses "xeneizes".
Su análisis le sumó un nuevo capítulo de pimienta a un Superclásico que, a pesar de haber terminado en el campo de juego, se sigue jugando con intensidad en los micrófonos y las redes sociales.
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