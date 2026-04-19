Sorpresa: hasta Horacio Pagani consideró que hubo un penal no cobrado para River en el final del Superclásico

A pesar de su histórica defensa del estilo y la gestión del actual presidente de Boca, esta vez el experimentado cronista optó por una mirada técnica que lo colocó en la vereda opuesta a los intereses "xeneizes".

Su análisis le sumó un nuevo capítulo de pimienta a un Superclásico que, a pesar de haber terminado en el campo de juego, se sigue jugando con intensidad en los micrófonos y las redes sociales.