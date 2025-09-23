El error viral en la gala del Balón de Oro que tuvo al Dibu Martínez como protagonista
Un fallo en la cuenta oficial del evento hizo que por unos minutos Emiliano Martínez apareciera como ganador del premio Lev Yashin, que finalmente fue entregado a Gianluigi Donnarumma.
La ceremonia del Balón de Oro 2025, realizada en el Theatre du Chatelet de París, tuvo como gran protagonista a Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain (PSG) y flamante ganador del máximo galardón. Sin embargo, un episodio inesperado acaparó gran parte de la atención en redes sociales: un error en la cuenta oficial del evento que involucró a Emiliano “Dibu” Martínez.
El arquero argentino, que ya había ganado el Trofeo Lev Yashin en 2023 y 2024, estaba nominado nuevamente entre los mejores del mundo. El premio, sin embargo, fue para Gianluigi Donnarumma, quien atraviesa un gran presente en el Manchester City luego de su consagratoria temporada en el PSG, donde levantó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa.
Todo transcurría con normalidad hasta que en X publicaron el ranking equivocado: en la descripción se repitió la lista de 2024, coronando al Dibu como ganador. Aunque la publicación duró apenas unos minutos antes de ser borrada y corregida, el error no pasó desapercibido.
Muchos usuarios capturaron la pantalla y rápidamente lo hicieron tendencia. “Ya sabemos que el Dibu es el mejor”, ironizó un hincha, en sintonía con cientos de mensajes que celebraban al arquero de la Selección Argentina y Aston Villa. En realidad, Martínez terminó en el octavo puesto de la clasificación de este año.
El fallo resultó un contraste llamativo con la impecable organización de la gala, en la que también fueron distinguidos Luis Enrique con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador y el París Saint-Germain como mejor equipo del último año. Donnarumma, por su parte, alcanzó con este galardón su segundo Lev Yashin tras el obtenido en 2021, igualando al propio Dibu como el arquero más premiado en la historia reciente.
La confusión, lejos de opacar la noche, se convirtió en una anécdota que alimentó la leyenda del arquero marplatense. Incluso sin ganar, Martínez volvió a ser protagonista, demostrando que su figura ya trasciende resultados y que, aun en un blooper, logra capturar la atención del mundo del fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario