El error viral en la gala del Balón de Oro que tuvo al Dibu Martínez como protagonista

image

El fallo resultó un contraste llamativo con la impecable organización de la gala, en la que también fueron distinguidos Luis Enrique con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador y el París Saint-Germain como mejor equipo del último año. Donnarumma, por su parte, alcanzó con este galardón su segundo Lev Yashin tras el obtenido en 2021, igualando al propio Dibu como el arquero más premiado en la historia reciente.

La confusión, lejos de opacar la noche, se convirtió en una anécdota que alimentó la leyenda del arquero marplatense. Incluso sin ganar, Martínez volvió a ser protagonista, demostrando que su figura ya trasciende resultados y que, aun en un blooper, logra capturar la atención del mundo del fútbol.