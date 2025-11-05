Leandro Paredes, listo para vivir su primer Superclásico ante River como titular con Boca

El domingo no será un partido más: será la primera vez que Paredes, principal referente futbolístico del club de la Ribera, salga del túnel como titular en un Superclásico. Un momento que, sin dudas, quedará grabado para siempre en su historia con los colores azul y oro.

Cuándo y a qué hora es el próximo Superclásico entre Boca y River

Boca y River jugarán este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, un nuevo Superclásico. El encuentro iniciará a las 16.30 y será clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.