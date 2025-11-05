Leandro Paredes, listo para vivir su primer Superclásico ante River como titular con Boca
El mediocampista campeón del mundo cumplirá un sueño pendiente: arrancar desde el inicio ante el rival de toda la vida en la Bombonera.
El próximo domingo será una jornada especial para Leandro Paredes. A los 31 años, y tras una carrera repleta de logros internacionales, el mediocampista de Boca tendrá su primera titularidad en un Superclásico frente a River. El escenario no podría ser más simbólico: la Bombonera, el templo que lo vio nacer futbolísticamente, será testigo de una nueva página en la historia del campeón del mundo.
Aunque su regreso al club generó una enorme expectativa, Paredes todavía no había tenido la oportunidad de enfrentar al Millonario desde el arranque. Sus recuerdos de los cruces ante el Millonario se remontan a más de una década atrás, cuando con apenas 18 años, Julio César Falcioni le dio minutos en el Monumental.
En aquella tarde de octubre de 2012, el joven enganche participó en la jugada que terminó en el empate 2-2, con el recordado gol de Walter Erviti sobre el final. Meses después, bajo la dirección de Carlos Bianchi, volvió a entrar desde el banco en otro clásico parejo que finalizó 1-1 en La Boca.
Desde entonces, el destino llevó a Paredes por caminos impensados: Roma, París, Turín, títulos locales e internacionales y, por supuesto, la gloria máxima con la Selección Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, a pesar de tanto recorrido, le faltaba cumplir con un anhelo íntimo: ser titular en el partido más pasional del fútbol argentino.
Hoy, convertido en uno de los líderes indiscutidos del equipo de Claudio Úbeda, el volante asume el desafío con otra madurez. Su técnica, su visión de juego y su precisión en los pases serán claves en el mediocampo xeneize, donde buscará marcar el ritmo y hacer pesar su jerarquía. En un duelo que siempre se juega con el corazón, llega como símbolo de experiencia y equilibrio, con la misión de conducir a Boca en un encuentro que paraliza al país.
El domingo no será un partido más: será la primera vez que Paredes, principal referente futbolístico del club de la Ribera, salga del túnel como titular en un Superclásico. Un momento que, sin dudas, quedará grabado para siempre en su historia con los colores azul y oro.
Cuándo y a qué hora es el próximo Superclásico entre Boca y River
Boca y River jugarán este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, un nuevo Superclásico. El encuentro iniciará a las 16.30 y será clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.
