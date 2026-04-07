El palazo de un periodista de ESPN a Milei: "Margaret Thatcher no es ídola de nadie que esté en sus cabales"

Su explicación fue que "hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?"

Milei Thatcher

En los últimos tiempos, no es la primera vez que figuras del ámbito mediático se pronuncian sobre declaraciones del presidente, especialmente cuando se trata de temas históricos o de política internacional. En este caso, la figura de Thatcher vuelve a ser eje de debate, con posturas encontradas que reflejan la polarización existente en la sociedad argentina.