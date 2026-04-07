El palazo de un periodista de ESPN a Milei: "Margaret Thatcher no es ídola de nadie que esté en sus cabales"
Pablo Ferreira lanzó una dura frase en vivo y apuntó indirectamente al Presidente por sus reiteradas declaraciones sobre la exprimera ministra británica.
Un comentario inesperado y cargado de contenido político se coló en una transmisión deportiva y rápidamente generó repercusión. Durante su programa ESPN F Nacional, el periodista Pablo Ferreira dejó una frase contundente que no pasó desapercibida y que fue interpretada como una crítica directa al presidente Javier Milei por sus posturas respecto a Margaret Thatcher.
El momento se dio justo antes de presentar el resumen de la Primera Nacional, en un contexto que no parecía anticipar una intervención de ese tenor, a días de un nuevo 2 de abril. Sin embargo, Ferreira decidió hacer un breve comentario editorial que rápidamente encendió el debate. Sin rodeos, expresó: “Margaret Thatcher no es la ídola de nadie. De nadie en sus cabales”, una frase que resonó con fuerza tanto en redes sociales como en el ámbito periodístico.
Si bien el periodista no mencionó explícitamente al mandatario, el contexto de sus palabras remite a las reiteradas declaraciones de Milei en las que se mostró elogioso con la figura de la exprimera ministra del Reino Unido. Esas expresiones han generado controversia en Argentina, especialmente por el rol de Thatcher durante la Guerra de Malvinas, un tema extremadamente sensible en la memoria colectiva del país.
El comentario de Ferreira se dio en un espacio habitualmente dedicado al análisis del ascenso del fútbol argentino, lo que potenció aún más su impacto y viralidad. La irrupción de una opinión política en ese marco sorprendió a la audiencia y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre el periodismo deportivo y las expresiones personales de sus conductores.
Qué dijo Javier Milei sobre Margaret Thatcher
En una entrevista que Milei dio a la BBC en mayo de 2024, el Presidente calificó a Thatcher como una "estadista brillante" que logró sacar adelante a su país. En aquel registro, defendió su postura argumentando que es "intelectualmente precario" criticar a alguien basándose en su nacionalidad o raza en lugar de sus logros como líder.
Su explicación fue que "hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?"
En los últimos tiempos, no es la primera vez que figuras del ámbito mediático se pronuncian sobre declaraciones del presidente, especialmente cuando se trata de temas históricos o de política internacional. En este caso, la figura de Thatcher vuelve a ser eje de debate, con posturas encontradas que reflejan la polarización existente en la sociedad argentina.
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