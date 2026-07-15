Wayne Rooney desafió a la defensa argentina: "Harry Kane va a destruir a Cuti y Lisandro"

"If Harry Kane is on it, he'll destroy these two centre-backs" pic.twitter.com/9vqdSouHMJ — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2026

“Si Harry simplemente los arrastra a posiciones donde se sientan expuestos -algo que harán, porque esa es su mentalidad y su forma de jugar-, entonces todo se reducirá al timing: al momento preciso del pase y a correr a las espaldas de ellos”, explicó.

Para Rooney, el éxito de Inglaterra dependerá en gran parte de la capacidad del capitán para retroceder, asociarse con los mediocampistas y generar espacios para los extremos o volantes que lleguen desde atrás. En ese contexto, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Phil Foden aparecen como posibles beneficiados por esos movimientos.

El exfutbolista británico fue todavía más lejos cuando se refirió al posible desenlace de ese duelo individual. Convencido del potencial ofensivo del delantero del Bayern Múnich, lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la previa. “Insisto, si Harry está en su noche, va a destruir por completo a estos dos centrales”, sentenció Rooney.

Las palabras del histórico goleador inglés agregaron tensión a un partido que ya de por sí tiene una enorme carga histórica y deportiva. Argentina llega a la semifinal con una defensa que fue clave en el camino hacia esta instancia, mientras que Inglaterra deposita buena parte de sus expectativas ofensivas en Kane. Más allá de la provocación de Rooney, la Albiceleste buscará sostener la solidez defensiva que mostró durante gran parte de la Copa del Mundo.