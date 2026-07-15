Wayne Rooney desafió a la defensa argentina: "Harry Kane va a destruir a Cuti y Lisandro"
El histórico exdelantero inglés analizó el duelo entre el goleador y fue implacable con los zagueros albicelestes antes de la semifinal del Mundial 2026.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A pocas horas del partido en Atlanta, Wayne Rooney aportó un ingrediente extra a la previa con una serie de declaraciones que apuntaron directamente contra Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, dos piezas fundamentales de la defensa argentina.
El exdelantero del Manchester United y de la selección inglesa fue consultado por la BBC sobre cómo imagina el enfrentamiento entre Harry Kane y la zaga de la Albiceleste. Su respuesta fue contundente: consideró que el capitán de Inglaterra tiene condiciones para complicar seriamente a los defensores argentinos.
Según Rooney, el problema para Romero y Martínez no pasa únicamente por la capacidad goleadora de Kane, sino por la manera en que el delantero se mueve por todo el frente de ataque. Para el exfutbolista, esa movilidad puede obligar a los centrales argentinos a salir de su posición habitual y dejar espacios peligrosos a sus espaldas.
La picante advertencia de Wayne Rooney a Cuti Romero y Licha Martínez sobre Harry Kane
“Si Harry Kane está fino, no van a poder contenerlo, porque Harry es una pesadilla para ese tipo de defensor. Si él retrocede unos metros para asociarse y ellos deciden seguirlo hasta esa zona, ahí es donde se pondrá realmente interesante ver la elección del equipo”, afirmó Rooney.
El análisis del exatacante inglés se centró especialmente en la agresividad con la que suelen defender Romero y Martínez. Rooney sostuvo que esa característica, que habitualmente es una fortaleza para la Selección Argentina, podría transformarse en un riesgo si Kane consigue atraerlos hacia sectores alejados del área.
“Si Harry simplemente los arrastra a posiciones donde se sientan expuestos -algo que harán, porque esa es su mentalidad y su forma de jugar-, entonces todo se reducirá al timing: al momento preciso del pase y a correr a las espaldas de ellos”, explicó.
Para Rooney, el éxito de Inglaterra dependerá en gran parte de la capacidad del capitán para retroceder, asociarse con los mediocampistas y generar espacios para los extremos o volantes que lleguen desde atrás. En ese contexto, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Phil Foden aparecen como posibles beneficiados por esos movimientos.
El exfutbolista británico fue todavía más lejos cuando se refirió al posible desenlace de ese duelo individual. Convencido del potencial ofensivo del delantero del Bayern Múnich, lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la previa. “Insisto, si Harry está en su noche, va a destruir por completo a estos dos centrales”, sentenció Rooney.
Las palabras del histórico goleador inglés agregaron tensión a un partido que ya de por sí tiene una enorme carga histórica y deportiva. Argentina llega a la semifinal con una defensa que fue clave en el camino hacia esta instancia, mientras que Inglaterra deposita buena parte de sus expectativas ofensivas en Kane. Más allá de la provocación de Rooney, la Albiceleste buscará sostener la solidez defensiva que mostró durante gran parte de la Copa del Mundo.
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