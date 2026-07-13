Gary Neville destrozó al Cuti Romero y a Licha Martínez antes de la semifinal: "Peor mejor dupla"

Más allá del tono irónico de la frase, Neville dejó entrever la admiración que le genera la personalidad de ambos futbolistas cuando defienden la camiseta argentina. Según su análisis, existe una transformación evidente respecto del nivel que muchas veces muestran en sus clubes y el que alcanzan con la Selección.

Cuti Romero y Licha Martínez, dos pilares de la Scaloneta

Romero y Lisandro Martínez se consolidaron como una de las sociedades defensivas más importantes del ciclo Scaloni. Desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, ambos han sostenido un alto rendimiento en los principales compromisos internacionales y volvieron a ser piezas fundamentales durante el recorrido de Argentina en esta Copa del Mundo.

A lo largo del torneo sobresalieron por su firmeza en los duelos individuales, la intensidad para anticipar a los delanteros rivales y su fortaleza en el juego aéreo. Además, ambos aportan una salida limpia desde el fondo, una característica que resulta clave en el funcionamiento del equipo argentino.

Las palabras de Neville adquieren un peso especial por su extensa trayectoria como defensor. El exlateral disputó dos Copas del Mundo con Los Tres Leones y formó parte de una de las etapas más exitosas del Manchester United bajo la conducción de Sir Alex Ferguson, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.