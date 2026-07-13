Gary Neville destrozó al Cuti Romero y a Licha Martínez antes de la semifinal: "Peor mejor dupla"
El histórico exdefensor inglés analizó el rendimiento de la última línea de la Selección Argentina en la antesala de la semifinal del Mundial 2026.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa dejando declaraciones que alimentan la expectativa alrededor de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. En esta oportunidad fue Gary Neville, histórico exlateral del Manchester United y de la selección inglesa, quien sorprendió con un análisis crítico sobre la dupla central conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.
Durante una entrevista concedida a Sky Bet, el exfutbolista británico puso bajo la lupa el desempeño de los defensores argentinos, protagonistas de una de las zagas más sólidas del ciclo de Lionel Scaloni. Sin embargo, sostuvo que ambos suelen alternar actuaciones brillantes con errores inesperados, una característica que, según su visión, convierte a la pareja de centrales en una de las más particulares del fútbol internacional.
El inglés comenzó su reflexión asegurando que Inglaterra tendrá oportunidades para lastimar al conjunto argentino durante la semifinal. “No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, expresó.
Inglaterra empezó a boquear: Gary Neville liquidó a los defensores de la Selección Argentina
La frase rápidamente generó repercusión debido a que combina una crítica con un reconocimiento al carácter competitivo de ambos futbolistas. Para Neville, Romero y Martínez son capaces de cometer errores aislados, pero también de convertirse en figuras determinantes gracias a su agresividad, liderazgo y capacidad para imponerse en los momentos decisivos.
El exintegrante de la selección inglesa profundizó ese concepto con una definición que llamó especialmente la atención por la manera en que describió el rendimiento de los dos defensores. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, afirmó.
Más allá del tono irónico de la frase, Neville dejó entrever la admiración que le genera la personalidad de ambos futbolistas cuando defienden la camiseta argentina. Según su análisis, existe una transformación evidente respecto del nivel que muchas veces muestran en sus clubes y el que alcanzan con la Selección.
Cuti Romero y Licha Martínez, dos pilares de la Scaloneta
Romero y Lisandro Martínez se consolidaron como una de las sociedades defensivas más importantes del ciclo Scaloni. Desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, ambos han sostenido un alto rendimiento en los principales compromisos internacionales y volvieron a ser piezas fundamentales durante el recorrido de Argentina en esta Copa del Mundo.
A lo largo del torneo sobresalieron por su firmeza en los duelos individuales, la intensidad para anticipar a los delanteros rivales y su fortaleza en el juego aéreo. Además, ambos aportan una salida limpia desde el fondo, una característica que resulta clave en el funcionamiento del equipo argentino.
Las palabras de Neville adquieren un peso especial por su extensa trayectoria como defensor. El exlateral disputó dos Copas del Mundo con Los Tres Leones y formó parte de una de las etapas más exitosas del Manchester United bajo la conducción de Sir Alex Ferguson, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.
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