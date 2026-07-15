Cuti Romero no se guardó nada: le gritó el gol en la cara Pickford
El jugador argentino explotó de euforia después del empate de Enzo Fernández y tuvo una reacción que rápidamente recorrió el mundo.
La Selección Argentina protagonizó una remontada inolvidable ante Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 en Atlanta. Sin embargo, más allá de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, una de las escenas que más repercusión generó ocurrió inmediatamente después del empate argentino.
Cuando el reloj marcaba los 40 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández sacó un impresionante derechazo desde afuera del área que dejó sin respuestas a Jordan Pickford y puso el 1-1 parcial, un gol que cambió por completo el desarrollo de la semifinal.
Apenas la pelota infló la red, Cristian "Cuti" Romero explotó de felicidad. En medio del festejo, el defensor argentino corrió directamente hacia el arquero inglés y le gritó el gol en la cara, una reacción cargada de euforia que quedó registrada por las cámaras y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.
Una imagen que recorrió el mundo
La secuencia no tardó en transformarse en uno de los momentos más comentados del partido. Mientras los futbolistas argentinos celebraban el empate, la actitud del zaguero del Tottenham captó la atención de los hinchas, que rápidamente compartieron el video y las imágenes en distintas plataformas.
El envión anímico fue determinante para la Albiceleste. Después del golazo de Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo la presión y, pocos minutos más tarde, encontró el tanto de la victoria. Tras un preciso centro de Lionel Messi desde la derecha, Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo letal y sellar el 2-1 definitivo.
Con este triunfo, Argentina volvió a superar a Inglaterra en un duelo de enorme carga histórica y consiguió el boleto a una nueva final de la Copa del Mundo. Ahora buscará conquistar su cuarta estrella cuando enfrente a España el próximo 19 de julio, en Nueva York/Nueva Jersey, en el séptimo partido por el título de su historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario