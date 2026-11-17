Sea un partido de Mundial o un amistoso ante un rival de menor jerarquía, el marplatense surgido de Independiente vive cada gol recibido como una derrota personal. Esa exigencia lo trajo hasta acá. Si mantiene el cero ante Costa Rica, el campeón del mundo quedará a una sola valla invicta de convertirse en el arquero con más partidos sin goles en contra en la historia de la Selección Argentina.