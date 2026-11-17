El tremendo récord que Dibu Martínez puede igualar ante Costa Rica
Si mantiene el arco en cero ante Costa Rica, Dibu Martínez llegará a 47 vallas invictas con la Selección Argentina y alcanzará la marca de Sergio Romero.
Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ser titular en la Selección Argentina en el amistoso ante Costa Rica, que se jugará esta noche desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además de recuperar su lugar, el arquero tendrá la chance de igualar un récord histórico: si termina con el arco en cero, alcanzará las 47 vallas invictas de Sergio “Chiquito” Romero.
Lionel Scaloni lo confirmó en la conferencia previa con una frase corta: “Emiliano va a atajar”. El DT explicó que en el partido anterior, el clásico ante Uruguay en La Bombonera, ponerlo era un riesgo, y por eso eligió a Gerónimo Rulli.
El arquero campeón del mundo ya está completamente recuperado de la fractura de mandíbula que sufrió a mediados de octubre, en el partido entre Chelsea y Everton, tras un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite.
IMPORTANTE: La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica
La comparación con Chiquito Romero en la Selección Argentina
Lo que impacta del récord no es solo la cifra, sino la velocidad para alcanzarla. Romero necesitó 96 partidos para llegar a 47 vallas invictas, con una efectividad del 48,96%. El Dibu, en cambio, podría igualarlo en su partido número 71 con la Albiceleste: llega a este encuentro con un 65,71% de arcos en cero. El podio histórico lo completa Roberto “Pato” Abbondanzieri, aunque con números bastante más lejanos: 22 vallas invictas en 49 partidos.
Sea un partido de Mundial o un amistoso ante un rival de menor jerarquía, el marplatense surgido de Independiente vive cada gol recibido como una derrota personal. Esa exigencia lo trajo hasta acá. Si mantiene el cero ante Costa Rica, el campeón del mundo quedará a una sola valla invicta de convertirse en el arquero con más partidos sin goles en contra en la historia de la Selección Argentina.
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