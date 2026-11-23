"Buen día, bosteros": la foto de Leandro Paredes que muestra el gran presente de Boca
Después de la consagración en Colombia, el capitán xeneize compartió una imagen de los trofeos de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana 2026.
La alegría por la reciente consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 todavía se siente en el mundo xeneize. Leandro Paredes, una de las grandes figuras del equipo y capitán durante la conquista, volvió a celebrar los éxitos en sus redes sociales con una publicación dedicada a los hinchas.
El mediocampista compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparecen los dos trofeos que consiguió el conjunto de la Ribera: el correspondiente a la tabla anual y el de la Copa Sudamericana. Junto a la imagen, escribió una breve frase: "Buen día, bosteros".
El posteo llegó después del regreso del plantel desde Colombia, donde Boca consiguió una consagración histórica frente a Atlético Mineiro. Paredes fue uno de los protagonistas de la campaña y, pese a atravesar inconvenientes físicos, hizo todo lo posible para estar presente en la definición.
Los dos trofeos de Boca y el mensaje de Paredes que hizo estallar las redes
A los dos títulos recientes se suma el reconocimiento obtenido hace poco más de dos semanas, cuando el equipo se impuso ante Defensa y Justicia y aseguró la primera posición de la tabla anual. En cuanto a su situación física, el volante había llegado a la final de Barranquilla con un cuadro de deshidratación que le impidió completar el encuentro.
Incluso debió someterse a estudios médicos antes de regresar a Buenos Aires. Sin embargo, el campeón del mundo ya se reincorporó a los entrenamientos y apunta a recuperarse por completo para el compromiso del miércoles frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura.
La decisión sobre su presencia quedará en manos de Rodolfo Arruabarrena, quien deberá evaluar el desgaste del plantel después de la final y definir qué futbolistas están en condiciones de volver a competir.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario