Los dos trofeos de Boca y el mensaje de Paredes que hizo estallar las redes

A los dos títulos recientes se suma el reconocimiento obtenido hace poco más de dos semanas, cuando el equipo se impuso ante Defensa y Justicia y aseguró la primera posición de la tabla anual. En cuanto a su situación física, el volante había llegado a la final de Barranquilla con un cuadro de deshidratación que le impidió completar el encuentro.