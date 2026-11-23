El agradecimiento de Alejandro Char a la CONMEBOL

Al presentar el informe, el alcalde destacó los beneficios que dejó la competencia y agradeció a los organismos responsables de elegir a Barranquilla como sede. "Ganamos en turismo, movimos el comercio y demostramos que estamos a la altura de los grandes eventos del mundo", expresó Char, quien también reconoció a la CONMEBOL y a la Federación Colombiana de Fútbol por la confianza depositada en la ciudad.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de recibir nuevas competencias internacionales: "Esta es su casa y aquí tienen las puertas abiertas para seguir haciendo grande el deporte". El mandatario cerró su mensaje con una frase que resumió el balance de la jornada: "Ganó el fútbol, ganó nuestra gente y ganó Barranquilla. ¡Qué nivel de espectáculo!".