La final de la Copa Sudamericana dejó USD 60 millones en Barranquilla: el balance del alcalde
Alejandro Char destacó el impacto económico de la definición que consagró a Boca campeón en Colombia el pasado sábado.
La final de la Copa Sudamericana 2026, que terminó con la consagración de Boca, también representó un enorme impulso económico para Barranquilla. El alcalde de la ciudad colombiana, Alejandro Char, difundió el balance del acontecimiento y reveló cifras millonarias vinculadas al turismo, el comercio y el empleo.
Según los datos compartidos por el mandatario, el evento generó un impacto económico de USD 60 millones y alrededor de 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Los resultados fueron celebrados por las autoridades locales, que destacaron la capacidad de la ciudad para organizar una competencia internacional de esta magnitud.
Copa Sudamericana: los números del impacto económico en Barranquilla
Uno de los principales beneficios se reflejó en el movimiento turístico. Barranquilla registró un 100% de ocupación hotelera y recibió visitantes de 19 países. Además, el 75,3% de los turistas que llegaron para presenciar la final fueron extranjeros. El consumo también dejó cifras importantes.
Cada visitante gastó, en promedio, 5,3 millones de pesos colombianos durante su estadía, que tuvo una duración media de 3,6 noches. A su vez, el 97,5% de los turistas manifestó estar satisfecho con su experiencia en la ciudad. La repercusión trascendió las fronteras colombianas y llegó al ámbito digital: la final alcanzó a 1.130 millones de usuarios y provocó un crecimiento de las búsquedas de Barranquilla en Google.
El agradecimiento de Alejandro Char a la CONMEBOL
Al presentar el informe, el alcalde destacó los beneficios que dejó la competencia y agradeció a los organismos responsables de elegir a Barranquilla como sede. "Ganamos en turismo, movimos el comercio y demostramos que estamos a la altura de los grandes eventos del mundo", expresó Char, quien también reconoció a la CONMEBOL y a la Federación Colombiana de Fútbol por la confianza depositada en la ciudad.
Finalmente, dejó abierta la posibilidad de recibir nuevas competencias internacionales: "Esta es su casa y aquí tienen las puertas abiertas para seguir haciendo grande el deporte". El mandatario cerró su mensaje con una frase que resumió el balance de la jornada: "Ganó el fútbol, ganó nuestra gente y ganó Barranquilla. ¡Qué nivel de espectáculo!".
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