El picante descargo de Pedro Troglio tras los rumores sobre su salida de Banfield: "Me van a tener que bancar"

Durante la conferencia de prensa, Troglio fue tajante al señalar que existe una operación en su contra que busca incomodarlo. El exentrenador de Gimnasia e Instituto enfatizó que es un profesional que viene todos los días a trabajar, que le está "metiendo el lomo" al proyecto e incluso deslizó que lo hace sin cobrar, resaltando el compromiso que mantiene con la institución a pesar de los problemas económicos o dirigenciales. "Yo soy bueno hasta un cierto lugar", advirtió el técnico, quien además se mostró conforme con la entrega de sus jugadores pese a que los resultados no acompañan.