El picante descargo de Pedro Troglio tras los rumores sobre su salida de Banfield: "Me van a tener que bancar"
El entrenador del Taladro estalló en conferencia de prensa, apuntó contra el periodismo por pedir su renuncia y aseguró que no dejará el cargo.
La noche en el Florencio Sola terminó con un clima de máxima tensión, pero no por lo sucedido dentro del campo de juego en el 0-0 ante la Lepra mendocina, sino por las declaraciones de su director técnico. Pedro Troglio, visiblemente molesto por las versiones que indicaban un posible fin de ciclo, utilizó los micrófonos para realizar un descargo frontal y sin filtros.
El DT calificó de "mala gente" a quienes piden su cabeza y remarcó que, a sus 61 años, no está dispuesto a tolerar que se juegue con su puesto de trabajo.
Durante la conferencia de prensa, Troglio fue tajante al señalar que existe una operación en su contra que busca incomodarlo. El exentrenador de Gimnasia e Instituto enfatizó que es un profesional que viene todos los días a trabajar, que le está "metiendo el lomo" al proyecto e incluso deslizó que lo hace sin cobrar, resaltando el compromiso que mantiene con la institución a pesar de los problemas económicos o dirigenciales. "Yo soy bueno hasta un cierto lugar", advirtió el técnico, quien además se mostró conforme con la entrega de sus jugadores pese a que los resultados no acompañan.
El presente del Taladro en este Torneo Apertura 2026 es complejo, ubicándose en el duodécimo puesto de la Zona B con apenas 14 unidades. Con la derrota agónica en el clásico ante Lanús todavía fresca y la clasificación a los playoffs prácticamente inalcanzable a falta de dos fechas, algunas críticas cayeron sobre el cuerpo técnico. Sin embargo, el DT recordó que bajo su mando se ganaron partidos importantes y que no permitirá que se maltrate su trayectoria por una racha negativa de seis encuentros sin triunfos como visitante.
Ya en el final de su descargo cerró cualquier puerta a una posible renuncia con una frase desafiante: "¿A dónde me voy a ir, papi?", lanzó con ironía ante la pregunta sobre su futuro, para luego sentenciar que se quedará en su puesto y que aquellos que lo critican tendrán que seguir viendo su cara en el banco de suplentes de Banfield.
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