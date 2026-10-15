El plan de Leandro Paredes para jugar en el Maracaná ante Vasco da Gama pese a su reciente desgarro

Existe un antecedente que alimenta la expectativa: Paredes ya jugó ante Universidad Católica por la Copa Libertadores después de un período de recuperación similar. En aquella oportunidad, lo hizo con ciertas precauciones, sin hacerse cargo de las pelotas paradas ni ejecutar remates de alto impacto. De todos modos, la situación actual deberá analizarse de manera particular. El cuerpo técnico no quiere apresurar los tiempos si eso implica poner en riesgo la recuperación del futbolista.

Viajará a Brasil y allí se definirá su situación

Por el momento, el campeón del mudo tiene previsto viajar con el plantel a Brasil. Su presencia en la delegación mantiene abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos frente a Vasco da Gama, aunque eso no garantiza que finalmente juegue.

Los próximos entrenamientos serán determinantes para conocer su evolución. El conjunto azul y oro necesita evaluar tanto la respuesta física como las molestias que pueda experimentar antes de tomar una decisión.

La intención del mediocampista es clara: quiere estar en el Maracaná en una revancha decisiva para el Xeneize. La última palabra, sin embargo, la tendrá Arruabarrena, quien deberá resolver si lo incluye pese al escaso tiempo transcurrido desde el desgarro.