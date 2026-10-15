El plan de Leandro Paredes para jugar en el Maracaná ante Vasco da Gama pese a su reciente desgarro
El mediocampista busca llegar al partido del 20 de octubre, pese a que todavía no se cumplieron dos semanas desde su lesión. Ya trabaja de manera diferenciada.
Leandro Paredes no se resigna a perderse la revancha de Boca ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de que sufrió un desgarro hace pocos días, el mediocampista tiene la intención de estar presente en el encuentro del 20 de octubre, en el Maracaná, y continúa trabajando para intentar acortar los tiempos de recuperación.
El volante ya realizó algunos trabajos diferenciados y volverá a ser evaluado durante el entrenamiento de este miércoles. Las tareas estarán estrictamente supervisadas por los kinesiólogos del club, que seguirán de cerca su respuesta física antes de determinar los próximos pasos.
Además, el volante se somete a un tratamiento especial con plasma rico en plaquetas, un procedimiento que ya utilizó durante el Mundial 2026 y que busca favorecer su evolución. Sin embargo, su posible participación todavía dependerá de cómo responda la lesión a las exigencias de los próximos días.
Paredes acelera su recuperación para llegar al Maracaná
Aunque el deseo del mediocampista es viajar a Brasil y estar a disposición del equipo, la determinación definitiva será de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador deberá evaluar los riesgos de utilizarlo con apenas 11 días desde la lesión y definir si está en condiciones de afrontar un partido de semejante exigencia.
Existe un antecedente que alimenta la expectativa: Paredes ya jugó ante Universidad Católica por la Copa Libertadores después de un período de recuperación similar. En aquella oportunidad, lo hizo con ciertas precauciones, sin hacerse cargo de las pelotas paradas ni ejecutar remates de alto impacto. De todos modos, la situación actual deberá analizarse de manera particular. El cuerpo técnico no quiere apresurar los tiempos si eso implica poner en riesgo la recuperación del futbolista.
Viajará a Brasil y allí se definirá su situación
Por el momento, el campeón del mudo tiene previsto viajar con el plantel a Brasil. Su presencia en la delegación mantiene abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos frente a Vasco da Gama, aunque eso no garantiza que finalmente juegue.
Los próximos entrenamientos serán determinantes para conocer su evolución. El conjunto azul y oro necesita evaluar tanto la respuesta física como las molestias que pueda experimentar antes de tomar una decisión.
La intención del mediocampista es clara: quiere estar en el Maracaná en una revancha decisiva para el Xeneize. La última palabra, sin embargo, la tendrá Arruabarrena, quien deberá resolver si lo incluye pese al escaso tiempo transcurrido desde el desgarro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario