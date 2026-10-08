El plan de Lionel Scaloni para mantener a su cuerpo técnico en la Selección Argentina de cara a 2030

En ese contexto, mantener la estructura de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años aparece como un aspecto relevante. Samuel no solamente conoce en profundidad a los futbolistas, sino que también participó en la construcción de una identidad que permitió a la Selección alcanzar algunos de los mejores resultados de su historia.

El entrenador ya se refirió públicamente a la situación y dejó en evidencia el vínculo personal que mantiene con su colaborador. Sus declaraciones combinaron el respeto por las aspiraciones profesionales de Samuel con el reconocimiento de su importancia dentro del cuerpo técnico. "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer", manifestó Scaloni antes de la última fecha FIFA.

De esa manera, el técnico evitó plantear una exigencia sobre la continuidad de su ayudante y dejó abierta la posibilidad de que busque nuevos desafíos. Sin embargo, también remarcó que su eventual partida tendría consecuencias importantes para el equipo de trabajo. "Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está", agregó.

¿Por qué Walter Samuel podría dejar la Selección Argentina?

La intención del exdefensor de Boca de convertirse en entrenador principal responde a una aspiración profesional que podría abrirle un nuevo camino en su carrera. Después de varios años como colaborador del pujatense, el exfutbolista tendría la intención de asumir responsabilidades diferentes y demostrar su capacidad al frente de un equipo.

Su trayectoria como jugador le permitió conocer algunas de las principales ligas europeas y competir al máximo nivel internacional. Esa experiencia, sumada a su trabajo en el seleccionado argentino, podría representar una base importante para iniciar su recorrido como director técnico.

Samuel formó parte de un cuerpo técnico que consiguió consolidar un grupo competitivo y conducirlo hacia objetivos históricos. No obstante, pasar de ayudante a entrenador principal supone un desafío distinto, con nuevas responsabilidades en la planificación, la gestión del vestuario y la toma de decisiones durante los partidos.

Por ese motivo, la posibilidad de continuar en la Selección y la oportunidad de comenzar una carrera propia aparecen como dos caminos profesionales diferentes. La decisión final dependerá de las prioridades del exdefensor y de las alternativas que puedan presentarse en los próximos meses.