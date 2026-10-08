El plan de Lionel Scaloni para mantener a su cuerpo técnico en la Selección Argentina de cara a 2030
El entrenador busca mantener a su histórico ayudante de campo Walter Samuel en el proyecto del seleccionado rumbo a la próxima Copa del Mundo.
La Selección Argentina atraviesa una etapa de transición después de la despedida de Lionel Messi, pero el futuro del equipo no se limita a la renovación de los futbolistas. Lionel Scaloni también debe resolver cuestiones importantes dentro de su cuerpo técnico y uno de sus principales objetivos es conseguir que Walter Samuel continúe a su lado en el camino hacia el Mundial 2030.
El ayudante de campo, que lleva ocho años de trabajo junto al entrenador de Pujato, tendría la intención de finalizar su vínculo en diciembre para comenzar una nueva etapa profesional. Su objetivo sería asumir el desafío de dirigir un equipo como entrenador principal y buscar una oportunidad en el fútbol europeo.
La posibilidad de perder a uno de sus colaboradores más cercanos representa una preocupación para Scaloni, quien considera a Samuel una pieza fundamental del proyecto que llevó a la Albiceleste a conquistar títulos internacionales y recuperar el protagonismo mundial.
Aunque la decisión del exdefensor todavía debe resolverse, el seleccionador ya dejó en claro que pretende respetar su voluntad y, al mismo tiempo, hacerle saber cuánto significaría su salida para el funcionamiento del grupo de trabajo.
Scaloni quiere convencer a Walter Samuel de seguir en la Selección
La continuidad de Samuel se convirtió en uno de los asuntos importantes que deberá resolver el cuerpo técnico argentino durante los próximos meses. Después de la despedida del capitán, la prioridad deportiva pasa por consolidar una nueva etapa y preparar al equipo para el siguiente ciclo mundialista.
En ese contexto, mantener la estructura de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años aparece como un aspecto relevante. Samuel no solamente conoce en profundidad a los futbolistas, sino que también participó en la construcción de una identidad que permitió a la Selección alcanzar algunos de los mejores resultados de su historia.
El entrenador ya se refirió públicamente a la situación y dejó en evidencia el vínculo personal que mantiene con su colaborador. Sus declaraciones combinaron el respeto por las aspiraciones profesionales de Samuel con el reconocimiento de su importancia dentro del cuerpo técnico. "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer", manifestó Scaloni antes de la última fecha FIFA.
De esa manera, el técnico evitó plantear una exigencia sobre la continuidad de su ayudante y dejó abierta la posibilidad de que busque nuevos desafíos. Sin embargo, también remarcó que su eventual partida tendría consecuencias importantes para el equipo de trabajo. "Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está", agregó.
¿Por qué Walter Samuel podría dejar la Selección Argentina?
La intención del exdefensor de Boca de convertirse en entrenador principal responde a una aspiración profesional que podría abrirle un nuevo camino en su carrera. Después de varios años como colaborador del pujatense, el exfutbolista tendría la intención de asumir responsabilidades diferentes y demostrar su capacidad al frente de un equipo.
Su trayectoria como jugador le permitió conocer algunas de las principales ligas europeas y competir al máximo nivel internacional. Esa experiencia, sumada a su trabajo en el seleccionado argentino, podría representar una base importante para iniciar su recorrido como director técnico.
Samuel formó parte de un cuerpo técnico que consiguió consolidar un grupo competitivo y conducirlo hacia objetivos históricos. No obstante, pasar de ayudante a entrenador principal supone un desafío distinto, con nuevas responsabilidades en la planificación, la gestión del vestuario y la toma de decisiones durante los partidos.
Por ese motivo, la posibilidad de continuar en la Selección y la oportunidad de comenzar una carrera propia aparecen como dos caminos profesionales diferentes. La decisión final dependerá de las prioridades del exdefensor y de las alternativas que puedan presentarse en los próximos meses.
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