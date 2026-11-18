Sus palabras confirman lo que ya se sabía: la ausencia no fue por una lesión ni por un problema físico. Fue una decisión futbolística del cuerpo técnico, que en esta ventana priorizó a otros jugadores en su zona, como Máximo Perrone. Después del partido ante Costa Rica, el Colo hizo pasadas en el Kempes con Giuliano Simeone, el trabajo que se les da a los que no jugaron.