El Colo Barco rompió el silencio tras no jugar en la Selección Argentina: "No estoy tan contento"
El Colo Barco habló tras quedarse sin minutos ante Uruguay y Costa Rica: admitió que no está conforme, pero aseguró que confía en sí mismo y puede dar más.
Valentín “Colo” Barco habló después de quedarse sin minutos en los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica. A su llegada a Buenos Aires, tras el 7-0 en Córdoba, el mediocampista admitió que “no estoy tan contento”, aunque dijo que entiende la decisión de Lionel Scaloni.
El exBoca explicó que acepta no haber jugado porque se trata de “la mejor Selección del mundo”. Pero no ocultó su malestar: como cualquier futbolista, dijo, siempre quiere estar en la cancha. Igual, rescató lo positivo de la convocatoria. Contó que estar en el grupo y compartir la concentración con sus compañeros también le genera alegría.
El Colo Barco tras no jugar en la Selección: “No estoy tan contento”
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La frase más fuerte llegó al hablar de su futuro. Barco aseguró que “puedo dar mucho más”, que sabe hasta dónde puede llegar y que confía mucho en sí mismo. Por eso, dijo, va a seguir trabajando para crecer.
Sus palabras confirman lo que ya se sabía: la ausencia no fue por una lesión ni por un problema físico. Fue una decisión futbolística del cuerpo técnico, que en esta ventana priorizó a otros jugadores en su zona, como Máximo Perrone. Después del partido ante Costa Rica, el Colo hizo pasadas en el Kempes con Giuliano Simeone, el trabajo que se les da a los que no jugaron.
El presente del Colo Barco en la Selección Argentina
No fue el único sin minutos en la doble fecha: Santiago Castro, Equi Fernández, Juan Musso y Santiago Beltrán tampoco jugaron. En la ventana anterior, Barco había entrado desde el banco en los tres amistosos: 35 minutos ante Bolivia, 22 ante Burkina Faso, con una asistencia, y cerca de 10 ante Benín. En el Mundial 2026 jugó 19 minutos, ante Jordania.
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