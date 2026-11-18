La Selección Argentina cerró el 2026 con una actuación contundente. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni goleó 7-0 a Costa Rica e igualó la máxima diferencia conseguida durante el ciclo que comenzó en 2018 y que, al menos, continuará hasta 2030. Se trata de la tercera ocasión en la que la Albiceleste consigue imponerse por ese marcador.