Sin Messi ni Lautaro: la Selección Argentina igualó su máxima goleada del ciclo Scaloni
La Scaloneta aplastó 7-0 a Costa Rica y alcanzó por tercera vez el resultado más abultado de la era del entrenador.
La Selección Argentina cerró el 2026 con una actuación contundente. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni goleó 7-0 a Costa Rica e igualó la máxima diferencia conseguida durante el ciclo que comenzó en 2018 y que, al menos, continuará hasta 2030. Se trata de la tercera ocasión en la que la Albiceleste consigue imponerse por ese marcador.
Anteriormente, había derrotado a Curazao en 2023 y a Burkina Faso en octubre de este año. Sin embargo, el triunfo ante los costarricenses tuvo un condimento especial: Argentina consiguió la goleada sin Lionel Messi ni Lautaro Martínez, los dos máximos anotadores de la era Scaloni, con 61 y 42 tantos respectivamente.
La ausencia de sus principales referentes ofensivos permitió que otros nombres se llevaran todas las miradas. En particular, Nicolás Paz y Franco Mastantuono, dos jóvenes que empiezan a consolidarse como alternativas importantes para el seleccionado.
Ambos tuvieron una actuación sobresaliente y marcaron dos goles cada uno. Paz, de 22 años, disputó el primer tiempo, mientras que Mastantuono, de apenas 19, participó durante el complemento. Los otros tantos fueron obra de Julián Álvarez, quien también convirtió por duplicado, y Alexis Mac Allister.
Nicolás Paz y Mastantuono, las nuevas figuras de Argentina
El presente de Paz en el fútbol italiano, donde se destaca con la camiseta de Como, alimenta las expectativas sobre su crecimiento en la Selección. Con su doblete frente a Costa Rica, alcanzó los cinco goles después del Mundial y se convirtió en uno de los principales artilleros de esta nueva etapa.
Por su parte, Mastantuono continúa sumando argumentos para ganarse un lugar en el equipo nacional. Aunque Messi sigue siendo una figura irreemplazable y su ausencia representa una pérdida enorme, la goleada dejó una conclusión positiva para Scaloni: la Albiceleste cuenta con nuevas generaciones capaces de asumir protagonismo y mantener el nivel competitivo del campeón del mundo.
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