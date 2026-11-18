Santiago Castro

Equi Fernández

Juan Musso

Santiago Beltrán

Scaloni ya explicó en varias oportunidades que no siempre puede darles minutos a todos los citados.

Los números del Colo Barco en la Selección

En la ventana anterior, el Colo había entrado desde el banco en los tres amistosos:

Bolivia: 35 minutos

35 minutos Burkina Faso: 22 minutos y una asistencia

22 minutos y Benín: alrededor de 10 minutos

En total sumó cerca de 67 minutos, siempre como suplente. En el Mundial 2026 también tuvo poca participación: jugó solo 19 minutos ante Jordania, en la fase de grupos. La falta de minutos en esta ventana respondió a una decisión del entrenador y, por sí sola, no lo deja afuera de cara a las próximas convocatorias de la Selección Argentina.