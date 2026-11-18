Por qué no jugó el Colo Barco en la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica
El Colo Barco no sumó minutos ante Uruguay ni Costa Rica por decisión de Scaloni: estaba en condiciones y no tuvo problemas físicos.
Valentín “Colo” Barco fue uno de los convocados de la Selección Argentina que no jugó ni un minuto en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Estaba a disposición, pero Lionel Scaloni eligió darles rodaje a otros futbolistas durante la doble fecha FIFA.
La ausencia del ex-Boca no tuvo que ver con una lesión ni con un problema físico puntual. El mediocampista estaba en condiciones de jugar y el entrenador decidió probar otras variantes. En esa búsqueda, el entrenador le dio lugar a Máximo Perrone, que se mueve en una zona del mediocampo en la que también puede jugar Barco. También tuvieron protagonismo Franco Mastantuono y Nicolás Paz, aunque con funciones más ofensivas.
Una imagen confirma que el Colo estaba disponible: tras el 7-0 a Costa Rica, el martes 17 de noviembre, se quedó en el campo del estadio Mario Alberto Kempes con Giuliano Simeone haciendo pasadas, el trabajo físico que se les da a los que no jugaron o tuvieron poca participación.
IMPORTANTE: Scaloni ya hizo debutar a 75 futbolistas en la Selección Argentina: quiénes fueron los últimos
Barco compartió esa situación con otros cuatro convocados que tampoco ingresaron en ninguno de los dos partidos:
- Santiago Castro
- Equi Fernández
- Juan Musso
- Santiago Beltrán
Scaloni ya explicó en varias oportunidades que no siempre puede darles minutos a todos los citados.
Los números del Colo Barco en la Selección
En la ventana anterior, el Colo había entrado desde el banco en los tres amistosos:
- Bolivia: 35 minutos
- Burkina Faso: 22 minutos y una asistencia
- Benín: alrededor de 10 minutos
En total sumó cerca de 67 minutos, siempre como suplente. En el Mundial 2026 también tuvo poca participación: jugó solo 19 minutos ante Jordania, en la fase de grupos. La falta de minutos en esta ventana respondió a una decisión del entrenador y, por sí sola, no lo deja afuera de cara a las próximas convocatorias de la Selección Argentina.
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