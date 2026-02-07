El planchazo por el que el Cuti Romero vio la roja en Manchester United vs. Tottenham
Una plancha brutal sobre Casemiro le costó la expulsión directa al argentino y dejó a los Spurs con diez antes del gol del Manchester United.
En un duelo tenso y parejo en Old Trafford, donde nadie lograba imponer dominio, Cristian Cuti Romero se convirtió en protagonista de un giro inesperado del partido. Apenas pasada la media hora de juego, el defensor cordobés cometió una entrada durísima sobre Casemiro que le valió la expulsión directa, dejando a Tottenham con un hombre menos y un escenario complicado por delante.
Casemiro, el campeón del mundo, había recuperado la pelota en su propio campo y buscaba liberarse de la presión local. Tras enviar un pase algo largo, Romero no calculó la fuerza de su intervención y con los tapones impactó directamente en el tobillo del brasileño. El árbitro no dudó: roja directa, y el cordobés se marchó sin protestar, mientras el banco visitante se debatía entre la incredulidad y la necesidad urgente de reorganizar la defensa. Una escena que marca un duro golpe para Tottenham, que ahora arriesga perder a su capitán hasta por tres fechas según las normas de la Premier League.
La situación se complicó todavía más cuando, pocos minutos después, llegó el primer gol de Manchester United. En una jugada de pelota parada perfectamente ejecutada, Bryan Mbeumo abrió el marcador, obligando a los Spurs a pelear contra el reloj y la adversidad con un hombre menos. Cada intento de reacción visitante se topaba con la presión constante de los locales, mientras la estrategia de Antonio Conte se veía obligada a adaptarse sobre la marcha.
La expulsión de Cuti Romero no es un hecho aislado: ya había visto la roja esta temporada, el 20 de diciembre contra Liverpool, aunque en ese caso por doble amonestación y solo una fecha de suspensión. Esta vez, la dureza de la entrada podría implicar un castigo más largo, aumentando la presión sobre Tottenham en esta etapa crítica de la Premier League. La ausencia de su capitán pondrá a prueba la solidez defensiva del equipo y la capacidad del banco para responder a un golpe tan inesperado como doloroso.
Más allá de la polémica, nadie pone en duda la categoría de Cuti Romero, pero sus recientes actitudes deberán ser revisadas si quiere ser realmente útil a la Selección en la próxima Copa del Mundo.
