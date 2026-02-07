El planchazo por el que el Cuti Romero vio la roja en Manchester United vs. Tottenham

La expulsión de Cuti Romero no es un hecho aislado: ya había visto la roja esta temporada, el 20 de diciembre contra Liverpool, aunque en ese caso por doble amonestación y solo una fecha de suspensión. Esta vez, la dureza de la entrada podría implicar un castigo más largo, aumentando la presión sobre Tottenham en esta etapa crítica de la Premier League. La ausencia de su capitán pondrá a prueba la solidez defensiva del equipo y la capacidad del banco para responder a un golpe tan inesperado como doloroso.

Más allá de la polémica, nadie pone en duda la categoría de Cuti Romero, pero sus recientes actitudes deberán ser revisadas si quiere ser realmente útil a la Selección en la próxima Copa del Mundo.