Cuti Romero al Real Madrid: el fuerte rumor que sacude el mercado de pases europeo

cuti romero 1 Cuti Romero sería pretendido por el Real Madrid.

Los rumores incluso hablan de una posible cifra cercana a los 80 millones de euros como punto de partida para negociar con el Tottenham Hotspur, club con el que Romero tiene contrato vigente y que no tendría intenciones sencillas de desprenderse de una de sus principales figuras defensivas. No se trata de un jugador en salida obligada, por lo que cualquier operación dependería de una oferta realmente importante.