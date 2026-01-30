Cuti Romero al Real Madrid: el fuerte rumor que sacude el mercado de pases europeo
El defensor de la Selección Argentina aparece en la órbita del club español y crecen las versiones sobre una posible oferta millonaria al Tottenham.
El nombre de Cristian “Cuti” Romero volvió a meterse de lleno en el radar del mercado europeo y esta vez con un gigante como protagonista: Real Madrid, que podría sumar nada menos que al campeón del mundo y uno de los mejores defensores del mundo en la actualidad.
En las últimas horas crecieron los reportes que indican que el club español sigue de cerca al defensor argentino como posible refuerzo para su zaga central, en una operación que, de avanzar, podría convertirse en uno de los grandes movimientos del año.
Según distintas versiones que circulan en la prensa internacional, la dirigencia merengue tiene a Romero entre sus opciones para fortalecer la defensa, un sector que ha estado bajo análisis por cuestiones físicas y de recambio generacional. El cordobés, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, encaja en el perfil que busca el Madrid: jerarquía, experiencia en la élite y personalidad para partidos grandes.
Los rumores incluso hablan de una posible cifra cercana a los 80 millones de euros como punto de partida para negociar con el Tottenham Hotspur, club con el que Romero tiene contrato vigente y que no tendría intenciones sencillas de desprenderse de una de sus principales figuras defensivas. No se trata de un jugador en salida obligada, por lo que cualquier operación dependería de una oferta realmente importante.
Otro factor que alimenta las especulaciones es el propio deseo del futbolista. En más de una ocasión, Romero dejó abierta la puerta a jugar en LaLiga de España en algún momento de su carrera, un guiño que muchos interpretan como una señal de que un llamado desde Madrid sería, al menos, escuchado con atención. Esa combinación de interés deportivo y ambición personal potencia todavía más las versiones.
