Boca definió qué pasará con Claudio Úbeda tras la partida de Miguel Ángel Russo

El mensaje de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

Horas después del fallecimiento de su maestro, Claudio Úbeda publicó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”.

El Sifón, quien acompañó a Russo durante toda su última etapa en Boca, fue uno de los más cercanos en sus últimos meses. Su continuidad representa no solo una decisión futbolística, sino también un acto de respeto y gratitud hacia la memoria de Miguel Ángel Russo, un entrenador que dejó una huella imborrable en el club y en el fútbol argentino.