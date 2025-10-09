Boca definió qué pasará con Claudio Úbeda tras la partida de Miguel Ángel Russo
Con la dolorosa pérdida del entrenador, Riquelme debía resolver el futuro del cuerpo técnico del "Xeneize".
La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al mundo del fútbol y especialmente al entorno de Boca, donde el entrenador había iniciado su tercer ciclo en junio de 2025. En medio del dolor y la inmensa despedida, el club decidió mantener la estructura de trabajo que el DT había conformado, con Claudio “Sifón” Úbeda al mando y Juvenal Rodríguez como principal asistente.
La determinación fue adoptada por Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien mantiene una relación muy cercana con Russo y su cuerpo técnico. Según confirmaron desde el club, no habrá movimientos ni designaciones externas hasta fin de año y se buscará seguir por la misma línea del último tiempo.
La decisión busca darle al plantel estabilidad futbolística y emocional en un contexto marcado por la pérdida de una figura muy querida. Úbeda ya había dirigido al equipo en los partidos ante Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo, afectado por su salud, no pudo asistir por indicación médica.
“Confiamos en Claudio y en todo el grupo de trabajo. Son quienes conocen mejor a los jugadores y el día a día”, explicaron desde la dirigencia. El objetivo inmediato será clasificar a la Copa Libertadores 2026 y cerrar el año con el equipo competitivo.
El mensaje de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo
Horas después del fallecimiento de su maestro, Claudio Úbeda publicó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”.
El Sifón, quien acompañó a Russo durante toda su última etapa en Boca, fue uno de los más cercanos en sus últimos meses. Su continuidad representa no solo una decisión futbolística, sino también un acto de respeto y gratitud hacia la memoria de Miguel Ángel Russo, un entrenador que dejó una huella imborrable en el club y en el fútbol argentino.
