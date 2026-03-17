El polémico festejo de Vinicius Jr en el 1-0 del Real Madrid ante Manchester City

El Merengue visitó al equipo inglés en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, con la ventaja del 3-0 conseguido en la ida. En ese contexto, el brasilero fue protagonista de una de las acciones más comentadas de la noche. A los 22 minutos, el brasileño abrió el marcador desde el punto de penal, luego de una mano de Bernardo Silva que derivó en su expulsión. El delantero, que había fallado un penal en el partido de ida, esta vez no dudó y definió con precisión para vencer al arquero rival.