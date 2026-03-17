El polémico festejo de Vinicius Jr en el 1-0 del Real Madrid ante Manchester City
El futbolista brasilero marcó de penal ante Manchester City y tuvo un festejo provocador frente a los hinchas locales en la Champions League.
Vinicius Junior protagonizó un festejo polémico tras marcar para Real Madrid ante Manchester City en la Champions League. El brasileño convirtió de penal en el Etihad y respondió a los hinchas con un gesto que no pasó desapercibido.
El Merengue visitó al equipo inglés en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, con la ventaja del 3-0 conseguido en la ida. En ese contexto, el brasilero fue protagonista de una de las acciones más comentadas de la noche. A los 22 minutos, el brasileño abrió el marcador desde el punto de penal, luego de una mano de Bernardo Silva que derivó en su expulsión. El delantero, que había fallado un penal en el partido de ida, esta vez no dudó y definió con precisión para vencer al arquero rival.
El polémico festejo de Vinicius Jr en el 1-0 del Real Madrid ante Manchester City
Tras convertir, Vinicius celebró de manera particular: se dirigió hacia el córner, se apoyó en el banderín y realizó gestos de llanto mirando a los hinchas del Manchester City. La reacción no fue casual. El brasileño venía siendo blanco de burlas por parte del público local, que lo había tildado de “llorón”, especialmente luego de la consagración de Rodri en el Balón de Oro.
El gesto del delantero del Real Madrid encendió el clima en el estadio y rápidamente se volvió viral, sumando un nuevo capítulo a su relación tirante con las hinchadas rivales en Europa. Más allá de la polémica, el gol significó un paso más para el equipo español en su objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo continental.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario