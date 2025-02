El polémico mensaje del padre de Leandro Paredes tras su frustrada llegada a Boca

Esta frase, acompañada de una imagen del mediocampista con el dedo índice sobre los labios en señal de "silencio", dejó en claro el malestar del padre con las especulaciones y comentarios sobre el futuro de su hijo.

El mensaje de Daniel no solo hacía referencia a los rumores que giraban en torno al no retorno de Paredes a Boca, sino también a las opiniones negativas de algunos fanáticos tras la confirmación de que el mediocampista no volvería al club en el corto plazo.

image.png

Leandro Paredes coqueteó con Boca pero se quedará en Roma

La reacción del papá del campeón del mundo en redes sociales no es nueva: en el pasado, también utilizó las plataformas digitales para generar expectativas sobre el regreso de su hijo, publicando imágenes y mensajes que hacían referencia a un posible retorno.

Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta fue mucho más directa y con un tono claro hacia aquellos que habían criticado la situación.

leandro paredes.jpg Leandro Paredes

Paredes había sido vinculado con Boca en diversas ocasiones, y aunque en un principio parecía probable su retorno, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, el volante decidió continuar con su contrato en la Roma hasta junio de 2025, lo que hizo que su regreso se postergara para más adelante.

La frustración fue evidente entre los hinchas de Boca, quienes esperaban con ansias el regreso del volante, pero la situación no terminó como se esperaba.