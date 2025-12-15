El polémico posteo de Ángel Di María y sus "likes" contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón
El campeón del mundo publicó una historia en Instagram y dio “me gusta” a posteos críticos contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón tras el pasillo de espaldas a Rosario Central.
El Torneo Clausura 2025 llegó a su fin el último sábado con la consagración de Estudiantes de La Plata, que venció a Racing por penales en la final. Sin embargo, uno de los focos de conflicto se había generado antes, a partir del desconocimiento del Pincha al título de Liga obtenido por Rosario Central y el polémico pasillo protocolar de espaldas en los octavos de final.
Ese gesto tensó aún más la relación entre ambos clubes y abrió una fuerte grieta que se trasladó a las redes sociales. En ese contexto, Ángel Di María fue protagonista con una publicación que no pasó desapercibida.
El mensaje de Ángel Di María y los likes polémicos
El delantero de Rosario Central subió una historia a su cuenta de Instagram con una frase sugestiva: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al fin la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”. El posteo fue interpretado como una clara alusión al conflicto con Estudiantes y la AFA.
Además, el “Fideo” dio “me gusta” a dos publicaciones del medio partidario @derosarioydecentralok, en las que se criticó duramente al Pincha y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por el pasillo de espaldas realizado en el partido eliminatorio.
“Verón, exjugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas, cuando el problema era con la AFA. Cuando la tuvieron a metros, le dieron la mano de frente. Es por eso que son ingleses, caretas y vendidos”, expresó uno de los posteos que recibió el like del campeón del mundo.
El otro mensaje fue más breve, pero igual de contundente: “‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas”.
La postura previa del Fideo tras la eliminación
Cabe recordar que, tras la eliminación de Rosario Central, Di María se había mostrado indiferente respecto del episodio del pasillo. “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien, es cosa de ellos, nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí”, había señalado. Pese a aquellas declaraciones, su actividad reciente en redes volvió a encender la polémica y reavivó el cruce entre Central y Estudiantes, con Verón nuevamente en el centro de las críticas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario