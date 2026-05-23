El polémico toque entre Kimi Antonelli y George Russell en la carrera Sprint del GP de Canadá

Al emparejarse en los puestos de vanguardia, los autos se tocaron y Antonelli terminó atravesando el pasto, comprometiendo su ritmo y quedando relegado a la tercera posición.

A pesar de la fuerte disputa en pista, George Russell logró sostener el liderazgo para quedarse con la victoria en la carrera corta.

La maniobra provocó una inmediata y furiosa queja del joven italiano por la radio del equipo, exclamando que había sido una maniobra "muy sucia".

La frustración escaló a tal punto que el propio Toto Wolff tuvo que intervenir por la radio para calmar los ánimos de Antonelli.

Este encontronazo en el circuito Gilles Villeneuve enciende formalmente la rivalidad interna en las "Flechas Plateadas", en una temporada donde Kimi Antonelli viene ganando un gran protagonismo en la pelea por el campeonato.

Terminó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

George Russell se quedó con una emocionante carrera Sprint en Canadá y celebró una victoria muy trabajada. Detrás del británico finalizaron Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo cerca de arrebatarle el segundo puesto al piloto de McLaren en las vueltas finales, aunque una pérdida de control lo dejó conformarse con el último escalón del podio.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó una destacada actuación al terminar en el noveno puesto, a menos de dos segundos de la zona de puntos. El octavo lugar, el último que otorgó unidades, quedó en manos de Arvid Lindblad.