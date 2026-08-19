Cómo le fue a Lucas Martínez Quarta jugando de lateral en su carrera: le tocó hacerlo 4 veces
Frente a las ausencias en la banda derecha, el Chacho improvisará con el marcador central para visitar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.
River afronta una prueba exigente en la altura de Bogotá. Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet visita a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín con la obligación de rescatar un buen resultado para la vuelta en Núñez. Sin embargo, el DT debió diagramar un rompecabezas táctico debido a una verdadera sangría de variantes en la defensa.
La baja confirmada de Gonzalo Montiel por una distensión en el aductor izquierdo encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Sin Fabricio Bustos entre las alternativas y con Giovanni González fuera de la lista de buena fe del certamen continental, el Chacho se quedó sin especialistas naturales sobre el costado derecho. Frente a este panorama, el entrenador apostará por una variante impensada: ubicar a Lucas Martínez Quarta como lateral por esa banda.
Para el marcador central marplatense significará su debut absoluto en esa función con la camiseta del Millonario. A lo largo de sus diez años de carrera profesional, apenas registra cuatro antecedentes ocupando esa posición en la cancha, con un saldo dispar de dos presentaciones en el fútbol europeo y dos intervenciones con la camiseta de la Selección Argentina.
La inédita decisión de Coudet ante la falta de laterales en River y el antecedente de Martínez Quarta
Durante su paso por la Fiorentina de Italia, el Chacho lo probó allí en dos oportunidades, ambas frente al Milan: cayó 3-2 en 2021 (jugó 79 minutos) y volvió a ingresar en ese puesto durante la derrota 1-0 en 2022 tras la lesión de Lorenzo Venuti. En tanto, con la Albiceleste sumó minutos como lateral derecho en el triunfo 2-0 frente a Perú —casualmente reemplazando a un lesionado Montiel— y sobre el cierre de una victoria 1-0 contra Ecuador.
La posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe
Con esta novedad en el fondo, la probable formación del conjunto de Núñez para jugar en Colombia estaría integrada por Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.
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