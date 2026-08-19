Cómo le fue a Lucas Martínez Quarta jugando de lateral en su carrera: le tocó hacerlo 4 veces

La inédita decisión de Coudet ante la falta de laterales en River y el antecedente de Martínez Quarta

Durante su paso por la Fiorentina de Italia, el Chacho lo probó allí en dos oportunidades, ambas frente al Milan: cayó 3-2 en 2021 (jugó 79 minutos) y volvió a ingresar en ese puesto durante la derrota 1-0 en 2022 tras la lesión de Lorenzo Venuti. En tanto, con la Albiceleste sumó minutos como lateral derecho en el triunfo 2-0 frente a Perú —casualmente reemplazando a un lesionado Montiel— y sobre el cierre de una victoria 1-0 contra Ecuador.