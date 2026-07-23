El posteo de Sergio Ramos tras el título de España que despertó comparaciones con Messi
El histórico defensor español compartió una serie de imágenes luego de la consagración en el Mundial 2026 y una fotografía en particular generó repercusión.
La obtención del Mundial 2026 por parte de España dejó innumerables festejos, homenajes y publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, una de las imágenes que más repercusión generó en las últimas horas tuvo como protagonista a Sergio Ramos, quien, pese a no integrar el plantel campeón, participó de los actos oficiales vinculados a la consagración y compartió un posteo que rápidamente comenzó a recorrer las plataformas digitales.
El histórico defensor, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y dueño del récord de presencias con la selección española, publicó una serie de fotografías desde el avión que lo trasladaba de regreso tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el conjunto europeo derrotó por 1-0 a la Selección Argentina para conquistar el segundo título mundial de su historia.
Entre todas las imágenes hubo una que llamó especialmente la atención. Ramos apareció recostado, aparentemente dormido, sobre una bandera española y acompañado por dos réplicas de la Copa del Mundo. La escena recordó inmediatamente una de las fotografías más emblemáticas de Lionel Messi luego de la conquista de Qatar 2022, cuando el capitán argentino compartió imágenes durmiendo junto al trofeo que había perseguido durante toda su carrera.
La publicación de Sergio Ramos tras el Mundial de España: ¿burla u homenaje a Messi?
La comparación no tardó en instalarse entre los usuarios de las redes sociales. Muchos interpretaron la publicación del ex defensor del Real Madrid como una ironía dirigida hacia el capitán argentino, mientras que otros consideraron que simplemente se trató de una recreación de una imagen icónica del fútbol mundial aprovechando el contexto del nuevo título español.
Ramos había sido designado para participar de la ceremonia de entrega del trofeo al seleccionado campeón, un reconocimiento a su trayectoria con la camiseta de España y a su condición de referente histórico del combinado nacional. Tras la consagración, el exfutbolista del Real Madrid compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram para expresar sus sensaciones luego de formar parte de una jornada histórica para el fútbol español.
Allí aseguró que estaba “de vuelta con las copitas”, una frase que acompañó con distintas imágenes del viaje y de los festejos posteriores a la obtención del campeonato. En la publicación también describió la experiencia como “un viaje de ensueño” y aseguró que estaba viviendo “la mejor forma de volver a casa”, además de destacar la emoción que significó poder trasladar el trofeo junto a la delegación campeona.
Además de las imágenes junto a la Copa del Mundo, el excapitán del Real Madrid publicó fotografías junto a familiares y colaboradores durante el vuelo de regreso y recordó distintos momentos de su carrera con la selección, incluyendo la histórica conquista obtenida en Sudáfrica 2010, donde integró uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol español.
Sin embargo, fue la postal junto a las dos Copas del Mundo la que monopolizó la conversación en las redes sociales. La inevitable comparación con la recordada imagen de Messi volvió a reavivar una rivalidad futbolística que durante años marcó la historia de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, cuando ambos compartían el escenario de LaLiga, pese a haber sido compañeros en el París Saint-Germain (PSG).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario