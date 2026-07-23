El posteo de Sergio Ramos tras el título de España que despertó comparaciones con Messi

Allí aseguró que estaba “de vuelta con las copitas”, una frase que acompañó con distintas imágenes del viaje y de los festejos posteriores a la obtención del campeonato. En la publicación también describió la experiencia como “un viaje de ensueño” y aseguró que estaba viviendo “la mejor forma de volver a casa”, además de destacar la emoción que significó poder trasladar el trofeo junto a la delegación campeona.

Además de las imágenes junto a la Copa del Mundo, el excapitán del Real Madrid publicó fotografías junto a familiares y colaboradores durante el vuelo de regreso y recordó distintos momentos de su carrera con la selección, incluyendo la histórica conquista obtenida en Sudáfrica 2010, donde integró uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol español.

Sin embargo, fue la postal junto a las dos Copas del Mundo la que monopolizó la conversación en las redes sociales. La inevitable comparación con la recordada imagen de Messi volvió a reavivar una rivalidad futbolística que durante años marcó la historia de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, cuando ambos compartían el escenario de LaLiga, pese a haber sido compañeros en el París Saint-Germain (PSG).