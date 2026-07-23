Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Para el conjunto de Junín, el inicio del certamen representa mucho más que un simple debut. El equipo conducido por Facundo Sava sabe que deberá realizar una campaña sólida para mantenerse alejado de la zona de descenso y evitar complicaciones en la recta final del año. La última presentación oficial del Verdolaga terminó con una eliminación en la Copa Argentina. Boca se impuso por 2-0 y dejó sin competencia al conjunto bonaerense, que ahora tendrá todas sus energías puestas en el torneo local.